Crewe er tirsdagens klart mest interessante spill

Tirsdagens langoddsprogram inneholder to interessante kamper i den engelske ligacupen. Og så er det en meget viktig tirsdagskamp i OBOS-ligaen mellom HamKam og Mjøndalen. I tillegg er det denne tirsdagen også cupkamper i Tyskland, Nederland og Frankrike. Men det er også mye ishockey. Blant annet kamper fra svensk SHL, sveitsisk liga og tysk liga.

NB! Onsdag er det 262 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18:00. Lever kupongen her!

Crewe - Mansfield H 3,25 (spillestopp kl 20.40)

Crewe Alexandra rykket ned fra League One til League Two etter sesongen 2015/16, da de endte helt sist på tabellen. Endte på 17. plass sesongen 2016/17, mens det ble 15. plass forrige sesong. Har innledet denne sesongen ålreit og smalt til med 6-0 hjemme mot Morecambe i seriepremieren. Og det er definitivt hjemme på Alexandra Stadium laget har levert hittil. 2-0 seieren mot Grimsby lørdag var sesongens fjerde hjemmeseier av sju mulige. Står med totalt 4-2-1 hjemme og meget sterke 13-2 i målforskjell. På bortebane har det gått vesentlig tyngre med kun en seier på de åtte første (1-2-5), men Crewe har tatt fire poeng på de to siste bortekampene. Ligger på 17. plass med totalt 19 poeng. Forsvarspilleren Perry Ng sonet karantene lørdag, men han er tilbake i kveld. Eddie Nolan som har mistet de ni siste seriekampene, er på gang igjen etter skade og aktuell i kveld. Rutinerte Paul Green er fortsatt ute med kneskade.

Mansfield vant National League sesongen 2012/13 og tok seg da tilbake til det gode selskap i England. Innledet med 11. plass sesongen 2013/14, deretter 21.plass sesongen 2014/15, så 12. plass sesongen 2015/16, ny 12. plass sesongen 2016/17 og sist sesong var Mansfield helt i nærheten av playoff og endte på 8. plass. Mansfield har innledet denne sesongen litt bedre enn Crewe og ligger på 11. plass med 21 poeng. Har faktisk kun tapt en kamp (1-2 hjemme mot Exeter), men spilt uavgjort i ni av sine 14 første seriekamper. På bortebane står laget med snodige 1-6-0. Det er dog verd å merke seg at Mansfield ikke har møtt noen av topp seks-lagene på bortebane hittil. Forsvarsspilleren Ryan Sweeney må sone karantene for gule kort i kveld. Midtbanespilleren Otis Khan er usikker.

Tar vi med de tre siste seriekampene i fjorårssesongen er nå Mansfield uten tap på sine ti siste bortekamper i seriespill, men åtte av disse har altså endt med poengdeling. Crewe på sin side er i strålende form, de har prestert veldig bra på hjemmebane denne sesongen. Det er ikke lett å begripe hvorfor Mansfield-seier prises til 1,90 i kveld. 3,25 formsterke og hjemmesterke Crewe må bli det opplagte valget i kveldens hengekamp fra League Two.

Klikk her for å levere spillet