Crystal Palace tar seg av ferdigspilte Leicester

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddsdobbel 1: Palace tar seg av ferdigspilte Leicester

Oddsdobbel 2: Everton har ingenting å spille for

Oddsdobbel 3: Middlesbrough sikrer playoff

Oddssingel Eliteserien: Vålerenga kan få det svett i Trondheim

Tippetips: Ingen promenade for Chelsea

V75 Åby lørdag: Forrykende V75-omgang med Olympiatravet

V4 Åby (spillestopp 14.45): Internasjonal V4-omgang med herlig lås

V5 Drammen (spillestopp 12.45): Lørdagslunsj i Drammen

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Lørdagens langoddsprogram er som vanlig meget innholdsrikt. En rekker kamper fra Premier League og full serierunde i Championship står på menyenog i Trondheim tar Ranheim imot Vålerenga til Eliteseriekamp. Det spilles en kamp i OBOS-ligaen og en rekke kamper i både i de to Postnord-avdelingene og i seks avdelingene i Norsk Tipping-ligaen. Ellers er det en rekke kamper i Bundesliga, i Ligue 1 og det er kamper fra både La Liga og Serie A.

Crystal Palace - Leicester H 1,90 (spillestopp kl 15.55)

Med kun tre seriekamper igjen å spille, har Palace seks poeng ned til Southampton under streken (Southampton som har en overkommelig hjemmekamp mot Bournemouth denne helgen og som har fire kamper igjen). Men tre poeng lørdag, vil etter alle solemerker bety at Palace er sikret ny kontrakt. 2-2-1 på de fem siste seriekampene og totalt 5-5-7 hjemme på Selhurst Park. Palace har ingen nye karantener eller skader, men både Jeffrey Schlupp og Connor Wickham er friskmeldte siden sist.

Leicester er ferdigspilt og ligger på 9. plass med totalt 44 poeng og har gjennomført en klart godkjent sesong. Etter borteseire mot West Bromwich femte sist og Brighton fjerde sist, har det kun blitt ett poeng på de tre siste seriekampene og bortetallene er ikke bedre enn 5-5-7. Kasper Schmeichel og Shinji Okazaki rekker ikke lørdagens kamp for Leicester.

3-3-3 på de ni siste tilsvarende. Lørdag er det svært mye som tyder på at Crystal Palace tar seieren og tre avgjørende poeng og 1,90 er finfin hjemmeodds.

Aston Villa- Derby H 1,80 (spillestopp kl 15.55)

De fem siste kampene er alle hentet fra Championship der samtlige lag hr spilt 44 seriekamper og det gjenstår to serierunder.

Aston Villa ligger på 4. plass med totalt 82 poeng og har fortsatt en liten teoretisk mulighet til å nå direkte opprykk og 2. plass. Men da må begge de to siste vinnes, samtidig som Fulham på 2. plass (etter seieren mot Sunderland fredag) må tape sin siste kamp borte mot Birmingham, mens Cardiff på 3. plass ikke må vinne noen av sine to siste Formen er bra og Villa har vunnet fire av sine fem siste seriekamper og står med knallsterke 14-6-2 hjemme på Villa Park. John Terry og Jonathan Kodjia er begge tilbake for Villa lørdag. Det betyr at Villa kun mangler langtidsskadde Axel Tuanzebe og Alan Hutton.

Derby kjemper en innbitt kamp om å nå playoff og gjorde manns jobb da laget vendte 0-1 til 3-1 seier hjemme mot Cardiff tirsdag kveld. Tok seg opp på 6. plass med den seieren og har to poeng ned til Millwall på 7. plass og tre poeng ned til Brentford på 8. plass og samtidig betydelig bedre målforskjell. 8-9-5 totalt på bortebane. Bortsett fra langtidsskadde Ikechi Anya og Sam Winnall, har Gary Rowett ingen nye skader eller karantener i sitt lag.

1-0 i tilsvarende oppgjør forrige sesong og hjemmesterke Aston Villa må sees med flott vinnersjanse her. 1,80 på hjemmeseier spilles i kombinasjon med seier til Crystal Palace og gir en dobbelodds på 3,42.