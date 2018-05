Dagens oddsdobbel til over fire ganger

Dagens tippetips: Trønder-derbyet blir Tippekupongens høydepunkt

Gedigen V75-omgang: Du kan bli mangemillionær i V75 på Örebro

V4 Ørebro: Spennende V4-omgang med norske sjanser i monteløpet

Oddssingel Eliteserien: Ranheim trives på Lerkendal

Oddssingel Premier League: Swansea overrasker alle i Bournemouth

Toppserien: Her ser du helgens oppgjør i Toppserien for kvinner

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Lørdagens langoddsprogram er meget innholdsrikt. Vi har her hjemme i Norge trønder-derbyet mellom Rosenborg og Ranheim som det klare høydepunktet. I England er det og flust av kamper. Det er og flere kamper i de øverste divisjonene i både Spania, Italia, og Tyskland.

Girona - Eibar H 1,90 (Spillestopp 12:55)

Hjemmelaget ligger i øyeblikket på en 9. plass i La Liga. Girona har faktisk en mulighet til å nå Europa League-kvalik. Med tre kamper igjen å spille er de kun et poeng unna den ettertrakdede syvendeplassen. Dog har Sevilla på åttendeplass en kamp mindre spilt. Det første Girona må gjøre er å slå Eibar på hjemmebane. Formen til hjemmelaget har svingt den siste tiden. De har 1-2-4 på de siste syv og skuffet. Hvis vi ser bort i fra de tre siste hjemmekampene, så stod Girona med seks strake seiere på Estadi Montilivi (Hjemmebanen) Merk også at helt i starten av årets sesong ble Real Madrid slått 2-1 i Girona. De må ta hjem tre poeng i dag om de skal ha noe sjanse på syvendeplassen, tror vi.

Eibar er ikke i veldig god form for tiden. 1-3-5 på de siste ni kampene er fasiten. Eibar ligger dog på en behagelig 12. plass for øyeblikket, fire poeng unna Girona. José Luis Mendilibar sine gutter kommer seg nok ikke inn i Europa League-kvaliken. De er heller ikke i nærheten av nedrykkstriden. Eibar har ikke imponert på bortebane, og vi tror de vil få det tøft i dagens kamp.

Har du abonnement på NA+, kan du strømme alle kveldens cupkamper. Har du ikke abonnement, får du tilgang til NA+ her. Kun kr 1,- første måned !

Watford - Newcastle H 2,20 (Spillestopp 15:55)

Lagene møtes på Vicarage Road i utkanten av London. Hjemmelaget har faktisk fortsatt en teoretisk mulighet til nedrykk, mens bortelaget Newcastle har lite å spille for.

Watford trenger teoretisk et poeng for å sikre kontrakten. Laget er ikke i en god stim for tiden, og kommer inn til dagens kamp med meget svake 1-2-5 på de siste åtte kampene. Årets hjemmeform har dog tatt seg betraktelig opp etter nyttår. 4-2-3 er positiv hjemmeform på de siste ni kampene. Laget har noen skader for tiden. Kaboul, Hoban og tidligere Man United spiller Tom Cleverley er alle ute.

Newcastle stiller til kamp med 4-0-2 på de siste seks, men tap i de to siste. Bortelaget har rett og slett virket slitne og energiløse den siste tiden. Rafael Benitez og guttene fra Nord-England har ingen mulighet til å ta seg til Europa League-spill eller å rykke ned. The Magpies har hatt en forventet sesong. Gamez og Elliot er ute. Jeg blir ikke sjokkert om trener Benitez kaster inn på noen unge spillere i dag.

Vi tror Watford vinner denne kampen, og 2,20 finner vi spillbart.

Vi kombinerer Watford- og Girona seier. Vi får da en totalodds på 4,18.