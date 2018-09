Danmark får det ikke lett mot Wales

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et "rufsete" langoddsprogram vi står ovenfor søndag. Det er spillefri i alle de store ligaene rundt omkring i Europa og her hjemme spilles det verken Eliteserie eller OBOS-liga denne søndagen. Det er landslagsfotball som gjelder og Norge skal ut i bortekamp mot Bulgaria i Nations League. Det er en god del landskamper på menyen. Her hjemme spilles det fotball både i Postnord-ligaen og i Norsk Tipping-ligaen.

Streiken blant de danske spillerne er heldigvis løst og dermed er Åge Hareide tilbake igjen som kampleder til Danmarks første kamp i Nations League. Onsdag kveld spilte som kjent Danmark privatlandskamp borte mot Slovakia med spillere fra de lavere divisjonene fra hjemlig serie og tapte 0-3. Danmark var som kjent med i sommeren VM og tok seg videre fra gruppespillet der, men røk ut direkte i sluttspillet i åttedelsfinalen mot Kroatia (etter straffesparkkonkurranse). William Kvist har gitt seg med landslagsfotball, men ellers har Åge Hareide hele sin VM-tropp inntakt. Normalt pålitelige tipsbladet.dk, tror Åge Hareide stiller med følgende startellever: Danmark (4-2-3-1): Schmeichel - Dalsgaard, Kjær, Jørgensen, Stryger Larsen - Christensen, Delaney - Poulsen, Eriksen, Sisto - Cornelius

Wales gjorde et strålende EM-sluttspill for to år siden og tok seg faktisk helt til semifinale, der det ble 0-2 tap mot Portugal. Men klarte ikke å kvalifisere seg til sommerens VM i Russland etter å ha endt på 3. plass i sin gruppe (bak Serbia og Irland). Wales med 6-0-seier mot Kina, 0-1-tap for Uruguay samt 0-0 mot Mexico etter at Ryan Giggs tok over som landslagssjef. Innledet sin Nations League med en meget imponerende 4-1 seier hjemme mot Irland torsdag kveld. I den kampen leverte både Gareth Bale og Aaron Ramsey varene, mens 17-åringen Ethan Ampadu (Chelsea) fikk sjansen fra start av Giggs og midtbanespilleren var god.

Wales imponerte mot Irland, men bortebane er naturligvis noe helt annet. Vi tror ikke hjemmesterke Danmark taper denne. Dette blir jevnt. 1,95 i hjemmeodds synes veldig snaut. Da er det klart mer interessant med uavgjortoddsen på 3,35 som blir vårt klare spill i denne kampen som spilles i Århus.

