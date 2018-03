Danmark går for fullt

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

En hel bråte med privatlandskamper står på menyen på tirsdagens langoddsprogram og det er flere svært interessante kamper. Tyskland møter Brasil, England møter Italia og Spania tar imot Argentina hjemme i Madrid for å nevne noen. Forøvrig er tirsdagen preget av sluttspillishockey fra Sverige og det spilles ni kamper i NHL natt til onsdag.

Danmark - Chile H 2,40 (spillestopp kl 19.55)

Danmark tok seg altså til sommerens VM-sluttspill via playoff. Og til tross for at VM-håpet fikk seg et skudd for baugen med kun 0-0 hjemme mot Irland i den første playoffkampen, slo Hareides menn tilbake med bravur i returkampen i Dublin og vant 5-1. Torsdag dominerte laget hjemme mot VM-klare Panama, men måtte nøye seg med 1-0.

Chile på sin side kom seg ikke til VM-sluttspill, men har med seg et veldig bra mannskap til denne landslagsturneen. Fredag avgjorde innbytteren for Chile i sluttminuttene, da det ble 2-1 seier mot et svekket svensk landslag i Stockholm.

I følge danske Ekstrabladet stiller Åge Hareide med toppet lag til kveldens privatlandskamp i Ålborg. Vi tror mest på Danmark i kveld og spiller hjemmeseier til fine 2,40 i odds.

Timrå - Karlskrona H 1,95 (spillestopp kl 19.25)

Kamp 2 i best av sju serien om retten til en plass i neste sesongs SHL. Søndag anbefalte vi et frekt spill på Timrå i den første kampen som gikk i Karlskrona, men hjemmelaget vant 2-1 etter forlengning.

Timrå rykket ned fra SHL/Eliteserien etter sesongen 2012/13, og har ikke vært i nærheten av å rykke opp igjen de tre foregående sesongene. Men denne sesongen har laget ledet Hockeyallsvenskan det meste av sesongen og endte opp med åtte poengs forsprang til toeren Leksand. De to lagene møttes så i en best av fem-serie for retten til å møte Karlskrona i kampen for en ledig plass i SHL neste sesong. Timrå gjorde kort prosess og vant 3-0 i matcher. Det vrimler av unge talenter i Timrå, med Jonathan Dahlen som den største stjernen.

Mot alle odds så har Karlskrona overlevd sine to første sesonger noensinne på det øverste nivået i svensk ishockey og endte på 11. plass forrige sesong. Denne sesongen har det gått betydelig tyngre og laget endte helt sist med skarve 47 poeng på 52 kamper.

Vi slipper ikke Timrå og 1,95 på at de utligner til 1-1 i denne kampserien er godkjent odds. Og vi kombinerer denne med seier til Danmark og får meget spreke 4,68 i dobbelodds.