De kan stoppe Juventus' superrekke

Det er en glitrende midtuke vi har foran oss, med full rulle i det engelske ligasystemet og cup fra blant annet Italia. Tirsdag tyvstarter Premier League runden og lag som Liverpool og Arsenal skal i aksjon i tøffe bortekamper mot antatt svakere motstand.

Oddstips 1: van Dijk har ikke løst Liverpools problemer

V4 Östersund: Spennende lunsjomgang med en luring fra Norge

Mandagens eneste oddstips satt fint, det, med Celta Vigos seier og ledelse til pause til 2,50 ganger pengene.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Atalanta - Juventus, H 2,95.

Semifinale i italiensk cup, første kamp av to. Dermed vet hjemmelaget at de må vinne for å kunne avansere til finalen og de kommer til å satse hardt på denne turneringen. De har kommet seg etter en tøff høstperiode med Eeropa League og er nå i sjiktet som slåss om europacupplassene i ligaen.

De står faktisk uten seier på hjemmebane på sine tre siste, tilsvarende kamp i ligaen endte 2-2, totalt har de 5-3-3 på hjemmebane. Vertene har ingen fravær.

Bortelaget ser endelig ut som seg selv igjen og har sammen med Napoli fått en voldsom luke til resten av feltet - men de ligger bak napolitanerne og har neppe råd til å tape mange poeng i ligaen fremover. Men til helgen venter en grei hjemmekamp, så de sparer nok ikke på kruttet her.

Skulle de vinne cupen denne sesongen, ville det i så fall blitt fjerde gang på rad - en utrolig rekke, som samtidig viser litt hvor stor den gamle damens dominans har vært de senere sesongene.

9-1-1 er kruttsterke bortetall mot Serie A-motstand. Men de må klare seg uten to viktige spillere i dag, Juan Cuadrado og Paulo Dybala er begge på sykestuen, spesielt sistnevnte blir savnet.

I slike dobbeltoppgjør er det alltid aktuelt å backe hjemmelaget i den første kampen, og det spesielt når det er formsterke Atalanta til så spenstig odds. Vi forsøker en frekk H til 2,95 ganger pengene.

