Ødegaard og Real møter Kluiverts sønn

18. juli 2015 fikk Martin Ødegaard sjansen fra start i Real Madrids treningskamp mot AS Roma. Drammenseren spilte høyrekant i en angrepstrio bestående av Cristiano Ronaldo, Gareth Bale og han selv.

Til pause ble imidlertid den gang 16 år gamle Ødegaard erstattet med Denis Tsjerysjev. Unggutten gjorde seg ikke bort, men bidro heller ikke nevneverdig i det offensive spillet.

Siden den gang har ikke akkurat Ødegaard vasset i spilletid i den spanske hovedstadsklubben. 90 minutter mot Cultural Leonesa i Copa del Rey er den eneste tellende kampen den tidligere Strømsgodset-spilleren har fått i den hvite drakta.

Til sammen 45 spilleminutter så langt i sesongoppkjøringen tyder ikke på at 19-åringen er tiltenkt en plass i de regjerende Champions League-mesternes tropp denne sesongen.

Det er derfor ventet at Ødegaard blir lånt ut på nytt, men denne gangen skal destinasjonen være en La Liga-klubb. Akkurat hvilken er imidlertid ikke avklart.

Mot AS Roma i natt kan forhåpentligvis nordmannen få mer tillit. Det gjenstår nemlig bare to treningskamper før den spanske giganten møter byrivalen Atlético Madrid i UEFA Super Cup.

Forlenget ferie

For en klubb som Real Madrid er det ikke uvanlig at sesongoppkjøringen blir påvirket av mesterskap innen landslagsfotballen. Både den kroatiske landslagskapteinen Luka Modric og Frankrikes midtstopper Raphael Varane spilte hele VM-finalen.





Også Mateo Kovacic var i den kroatiske troppen. Marcelo og Casemiro nådde dessuten kvartfinalen med Brasil.





Alle fem er fortsatt på ferie.





«Heldigvis» for den nyansatte Real Madrid-manageren Julen Lopetegui røk imidlertid både Spania og Tyskland ut i gruppespillet. Spanjolene Sergio Ramos, Marco Asensio, Dani Carvajal, Lucas Vazquez og Nacho Fernandez er derfor tilbake i trening allerede.





Det samme gjelder midtbanegeneralen Toni Kroos.





Den spanske hovedstadsklubben spilte treningskamp sist lørdag mot Juventus, laget de slo ut i Champions League-kvartfinalen forrige sesong. Også denne gangen trakk spanjolene det lengste strået, og vant til slutt 3-1.





To Asensio-scoringer og et kremmerhus av Gareth Bale forårsaket «Los Blancos» mål. Juventus' scoring kom i form av et selvmål av Carvajal. Ødegaard fikk forøvrig 13 minutter på banen helt på slutten av kampen, og hadde et par fine involveringer.





Natt til onsdag møter altså Real Madrid enda et italiensk lag, men denne gangen er det AS Roma som står på motsatt banehalvdel.





Møter Kluiverts sønn

AS Roma, som endte på tredjeplass i Serie A forrige sesong, har vært aktive på overgangsmarkedet i sommer. 10 nye spillere har ankommet den italienske hovedstaden.





Den mest profilerte nykommeren «Giallorossi» er Javier Pastore, men også kjøpet av Justin Kluivert fra Ajax har forårsaket overskrifter. Venstrevingen er nemlig sønn av den nederlandske fotballegenden Patrick Kluivert.





Patrick Kluivert fikk 79 kamper for «Oranje» og noterte seg for 40 mål. Det var også den nederlandske scoringsrekorden inntil Robin van Persie gikk forbi den tidligere Barcelona-spilleren i 2013.





På grunn av faren har naturligvis Justin Kluivert store forhåpninger knyttet til navnet sitt, men det er også andre grunner til Amsterdam-gutten kalles et stortalent. 19-åringen har allerede 44 kamper i den nederlandske toppligaen Eredivisie.





Justin Kluivert spilte hele kampen da Roma slo Barcelona 4-2 i en treningskamp 1. august. Trolig vil han også få spilletid mot Real Madrid natt til onsdag.

Kampstart er 02:00.