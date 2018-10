Ødelegger Firmino for Klopp-kompisen igjen?

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdag er det endelig klart for Premier League-fotball igjen etter landslagspausen. Det er hele åtte kamper som skal spilles og storkampene er naturligvis Chelsea mot Manchester United. I Championship er det full runde og det er også to kamper i Eliteserien her hjemme lørdag. Det er ellers en rekke spennende kamper i norsk 2 og 3. divisjon både i toppstrid og bunnstrid. I Italia, Spania og Tyskland er det også en rekke spennende kamper og det er er både ishockey og håndball her hjemme.

Roberto Firmino scorer og Liverpool vinner - 2,75 (spillestopp kl. 18.25)







Huddersfield har fått en forferdelig start på sesongen. Etter åtte serierunder i Premier League står laget fortsatt uten seier, men Huddersfield-manager David Wagner kan neppe forvente hjelp av kompisen Jürgen Klopp i lørdagens match.

Huddersfield har ikke vunnet mot Liverpool på de siste tolv kampene. De står med tre uavgjorte og ni tap.

De har faktisk ikke klart å score mot Anfield-laget i de syv siste kampene. Sist gang de scoret på Liverpool var tilbake i 1962! Den gangen spilte lagene 1-1 på Anfield.

Da lagene møttes sist sesong hadde The Terries kun ett skudd på mål i de to kampene mot Klopps menn.

Men det er ikke bare mål Liverpool de har problemer med å score. Huddersfield har ikke scoret på de seks siste hjemmekampene i Premier League. Forrige gang hjemmefansen kunne juble for for mål var i april da Huddersfield slo Watford 1-0.

Liverpool står uten seier i de fire siste kampene, men de er fortsatt ubeseiret i Premier League denne sesongen.

De trenger en seier i lørdagens kamp mot Huddersfield for å holde følge med Manchester City og Chelsea i toppen av Premier League. Men Klopps menn har snublet mot lag i bunnen av tabellen tidligere. De har faktisk ikke vunnet noen av de siste seks kampene mot lag i nedrykkssonen.

Huddersfield spilte en god kamp, da de klarte uavgjort mot Burnley før landslagspausen. Det hadde ikke vært noe å si på om de tok alle tre poengene.

Men: Jeg klarer ikke å se at de skal klare å sette kjepper i hjulene for Liverpool, selv ikke på hjemmebane. Liverpool vil skape tilstrekkelig med sjanser til å vinne denne kampen.

Mohamed Salah har ikke scoret i de siste syv bortekampene for Liverpool i alle turneringer. Det er mulig at han scorer i dag, men oddsen er bare 2,05 hos Norsk Tipping på at Liverpool vinner og Salah scorer. Det frister ikke.

Oddsen på Liverpool-seier er uinteressante 1,26, men du får 2,75 i odds på at Roberto Firmino scorer og Liverpool vinner. Jeg synes det er et spennende spill. Firmino scoret i begge kampene mot Huddersfield sist sesong, og jeg tror han kan score mål dem igjen. Spillestopp er klokken 1825.

