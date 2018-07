Den andre dagen i Alpene: - Sammenlagtkanonene kan ikke vente lenger

Quick Step-Floors-rytteren Julian Alaphilippe var blant favorittene til å vinne tirsdagens etappe, og franskmannen innfridde ved å ta seg først over målstreken i Le Grand-Bornand. De som hadde spådd en fartsfylt etappe ble imidlertid skuffet.

Med unntak av Dan Martins lille rykk mot slutten av etappens siste stigning opp Col de la Colombière, var det ingen reelle angrep på den gule trøya. Selv ikke Martins fartsøkning kan egentlig kategoriseres som et ordentlig forsøk.

Inntrykket var at sammenlagtkanonene hadde nok med å henge med på tempoet Team Sky satt i hovedfeltet.

Greg van Avermat, BMC-rytteren som alle forventet ville miste sammenlagtledelsen, gikk i brudd og klarte på sensasjonelt vis å forsvare den gule trøya.

På onsdagens beinharde etappe må vel spurteren komme til kort mot de beste klatrerne?

Enda et «alpehelvete»

Tour de France' ellevte etappe er av det kortere slaget. 108,5 kilometer skiller startbyen Alberville, som ligger 441 meter over havet, og La Rosière der målseilet henger.

Arrangørene, som virker å være begeistret for korte og intensive fjelletapper, har dermed nærmest kopiert den ruten som ble brukt på Critérium du Dauphins sjette etappe tidligere i år.

Da var det Astana-rytteren Pelle Bilbao som vant, mens Geraint Thomas omtrent sikret seg ledertrøyen. Heldigvis for konkurrentene er ikke Bilbao på startstreken onsdag.

Tross den korte lengden er etappen fullspekket med utfordringer. 11 kilometer ut i etappen kommer en innlagt spurt, men det det er egentlig etter at spurtpoengene er delt ut at det virkelig starter. Klatringen opp HC-stigningen Montée de Bisanne begynner umiddelbart etter at poengsankerne har duellert.

12,4 brutale kilometer med en gjennomsnittlig stigning på 8,4% er godt egnet til å bringe frem den syren som måtte sitte igjen fra gårsdagens etappe. Grunnet den korte etappelengden vil det trolig bli kjørt hardt allerede her, men neppe slik at sammenlagtkanoner må slippe.

Det kan imidlertid skje opp Col du Pré, som er den neste klatringen. Foten av du Pré ligger 721 meter over havet, mens toppen er 1748 meter over havnivået. 1027 høydemeter fordelt utover 12,6 kilometer gjør du Pré til en HC-stigning hvor det definitivt vil sprekke opp i feltet.

Dermed vil kampen om den gule trøya mest sannsynlig åpne seg opp, og det selv om det fortsatt gjenstår fem mil av etappen når du Pré er tilbakelagt.

Særlig fordi man skal opp til etappens høyeste punkt rett etter at man har kjørt 100 meter ned fra HC-fjellet. Riktignok er den påfølgende klatringen opp til Cormet de Roselend bare en kategori 2-stigning, men når den kommer så tett på du Pré kan selv de Roselend bli en prøvelse for rytterne.

Toppen av stigningen, som også er etappens høyeste punkt, ligger 1968 meter over havet og 37 kilometer unna målgangen i La Rosiére.

Rytterne som så vidt maktet å henge med opp de Roselend får en etterlengtet pust i bakken. Etter kategori 2-stigningen skal feltet nemlig ned 1156 høydemeter, før en slak stigning på 9 kilometer bringer de frem til etappens siste og verste prøvelse; klatringen opp til målseilet i La Rosiére.

En herlig kategori 1-stigning hvor kampen om etappeseier vil bli avgjort. Veldig bratt er ikke avslutningen, men 17,6 kilometer med en gjennomsnittlig stigning på 5,6% etter to HC-stigninger og en kategori 2, skal være mer en tøft nok for å skille de øverste i sammendraget.

Særlig med litt motvind.

De siste 3 kilometerne er stigningen omtrent 5%.

«The Usual Suspects»

Som man kan lese ut av løpeprofilen, vil de samme rytterne som preget den tiende etappen være i fokus mellom Albertville og La Rosérie.





Favoritten til etappeseier er Warren Barguil. Fjorårets vinner av polkadott-trøyen har uttalt at han ikke går for den gule trøya i år, men heller etappeseire. Barguil, som er oppvokst i nordøst-Frankrike, vant to fjelletapper under rittet i fjor.





26-åringen prøvde seg også tirsdag, men ble innhentet av feltet på vei opp Colombiéere, og kom i mål omtrent 11 minutter etter Alaphilippe.





Gårsdagens favoritt, Alejandro Valverde, endte 3 minutter og 23 sekunder bak etappevinneren. Det gjorde også resten av dem av som har siktet seg inn på sammenlagtledelse.