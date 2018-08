Denne mannen taper aldri åpningskamper

Jose Mourinho konfronteres ofte med hans tredje sesong-syndrom. I hans første periode i Chelsea vant han riktignok både FA-cupen og Den engelske ligacupen.

Likevel fikk han sparken den påfølgende høsten som følge av et dårlig forhold til Chelsea-eieren Roman Abramovich. Abramovich var blant annet misfornøyd med spilletiden som nyervervelsen Shevchenko fikk.

Ukraineren, som ble hentet for en rekordsum fra AC Milan, scoret bare 4 ligamål og 14 mål totalt for de blåkledde. Mourinho var så skuffet over spissens prestasjoner at Shevchenko ble utelatt fra troppen til Champions League-semifinalen mot Liverpool på Anfield.

55-åringen ble sittende ut 2006/07-sesongen, men 20. september 2007 ble «The Special One» og «The Blues» enige om å avslutte arbeidsforholdet.

I løpet av sine drøye tre år i klubben, ledet Mourinho Chelsea i tre åpningskamper i Premier League. Chelseas ligamesterskap i 2004/05-sesongen åpnet med en 1-0-seier over Manchester United på Stamford Bridge.

Da de blåkledde forsvarte Premier Leauge-tittelen den påfølgende sesongen, vant Mourinho og co åtte på rad i seriestarten.

Til og med den problemfylte Shevchenko-sesongen startet med en Chelsea-seier, 3-0 over Manchester City. I 2007/08-sesongen, en drøy måned før Mourinho forlot London, vant laget fra Vest-London 3-2 mot Birmingham i Premier League-åpningen.

OBSERVERER: Jose Mourinhos evne til å forandre kampbilder gjennom taktiske varianter er en av portugiserens beste egenskaper som trener. Her observerer han hjemmekampen mot Arsenal i 2005/06-sesongen.

Inter-tiden

Litt mindre enn et år etter at den suksessrike manageren forlot London, landet han i Milano. Mourinho vant ligaen umiddelbart med Inter Milan, men åpningskampen maktet ikke de svarte og blå å vinne. 1-1 ble stillingen mot Sampdoria.

Sesongen etter er Mourinhos mest imponerende som manager. «The Special One» ledet «La Beneamata» (Den Verdsatte) til både seriegull, Champions League-seier og cupmesterskapet. Også denne gangen startet Mourinho Serie A med uavgjort, mens sesongens siste kamp mot Bayern i Champions League-finalen endte 2-0.

Flere kamper ble det imidlertid ikke i motemetropolen, ettersom den gang 47 år gamle Mourinho signerte for Real Madrid 28. mai 2010. Kun seks dager etter Champions League-triumfen.

SCUDETTOEN: Jose Mourinho vant Serie A to ganger i løpet av sin tid i Inter.

En Galactico-manager

Da «Los Blancos» hentet Mourinho, omtalte mediene han som en Galáctico. Det selv om betegnelsen vanligvis bare brukes om dyre, verdenskjente spillere som hentes til den spanske hovedstaden.

0-0 i portugiserens første seriekamp for de hvitkledde var en forsmak på hvordan 2010/11-sesongen ville utvikle seg. Rivalene Barcelona kapret serietittelen fire poeng foran Real, og vant dessuten 5-0 mot Mourinhos lag.

I sin andre sesong bak Real Madrid-roret, fikk «The Special One» sin revansje. Real Madrid sikret seg La Liga-tittelen med en poengfangst på 100 poeng, ni mer enn Barcelona på andreplassen.

Tre av poengene kom i 6-0-seieren over Real Zaragoza i første serierunde. «Madridistas» verden over kunne se laget sitt score til sammen 121 ligamål i 2011/12-sesongen.

Så kom imidlertid Mourinhos tredje sesong i Madrid. Den startet riktignok med seier i Supercopa de España, men etter dét gikk det rett nedover.

0-0 i serieåpningen mot Valencia, og Real endte til slutt på andreplass i ligaen, 15 poeng bak Barcelona. I Champions League røk de ut mot Borussia Dortmund i semifinalen, mens finaletap mot hatklubben Atlético Madrid i den hjemlige ble selve symbolet på en skuffende sesong.

Portugiseren, som i sedvanlig Mourinho-stil hadde skapt splittelser i garderoben, forlot Madrid etter gjensidig enighet med Real Madrid-president Florentino Pérez.

TRENERDUELL: Trenerduellen mellom Pep Guardiola og Jose Mourinho har hatt scene både i Premier League og La Liga. Her hilser de to fotballgeniene før Barcelonas 5-0-seier mot Real Madrid i november 2010.

Chelsea-retur

3. juni 2013 returnerte Mourinho til London. I sin første tellende kamp tilbake i den engelske hovedstaden vant Chelsea 2-0 over Hull City. Det ble likevel en tredjeplass på Chelsea i 2013/14-sesongen.

I Champions League måtte de se seg slått av Atlético Madrid i semifinalen, men det var et annet Madrid-lag som til slutt ble triumferende i turneringen, nemlig Mourinhos gamleklubb Real Madrid.

Slik som han gjorde i Porto, Chelsea (første perioden) og Real Madrid, vant Mourinho igjen serien i sin andre sesong. Denne gangen ble han i tillegg kåret til sesongens Premier League-manager. Også Ligacup-trofeet endte opp på Stamford Bridge 2014/15-sesongen.

Åpningskampen vant Chelsea forøvrig 3-1 over Burnley på Turf Moor.

Da 2015/16-sesongen ble sparket i gang, møtte Mourinho igjen seg selv i døren i hans tredje sesong.

11 poeng på de første 12 kampene og tap mot Stoke i Ligacupen medførte at Mourinho ga seg i Chelsea. Nok en gang etter «mutual consent» (gjensidig enighet). Chelsea spilte 2-2 mot Swansea i den første serierunden.

Men han var ikke ferdig i Premier League.

ANDRE PERIODE: Jose Mourinho returnerte til Chelsea 2013. Bildet er tatt før Champions League-gruppespillskampen mot Basel.

Tok over «The Red Devils»

Et halvt år etter at han ga seg i Chelsea, vendte portugiseren blikket mot en annen Premier League-gigant. Manchester United og Jose Mourinho ble enige om en treårskontrakt 27. mai 2016.

2016/17-sesongen begynte med at Mourinho vant sitt første trofe som United-manager. Leicester, som hadde vunnet Premier League sesongen før, ble slått 2-1 i FA Community Shield.

Det ble også seier i første serierunde mot Bournemouth (3-1 på Vitality Stadium).

Noe seriemesterskap i debutsesongen kunne likevel ikke portugiseren levere, men seier i både EFL Cup og Europa League fungerte som et plaster på såret for United-fansen.

I motsetning til i foregående klubber, maktet ikke Mourinho å vinne ligamesterskapet i sin andre sesong for United. Manchester City var overlegne sesongen 2017/18.

Heller ikke i de andre turneringene hadde Mourinho nevneverdig suksess. Finaletap mot Chelsea i FA-cupen var det nærmeste United kom et trofe forrige sesong.

Åpner mot Leicester

Jose Mourinho og Manchester United begynner jakten på revansje mot Leicester fredag kveld. Det blir den mediefiendtlige portugiserens tiende sesongåpning i Premier League. Foreløpig har Mourinho til gode å tape en åpningskamp i den engelske toppligaen.

Han står med åtte seire og et uavgjort.

Teller man med Mourinhos ligaåpninger i Porto, Inter og Porto, ser United-managerens statistikk slik ut: På 16 kamper har Mourinho vunnet 10 og spilt uavgjort i 6.

Leicester har bare vunnet 3 av sine 44 bortekamper mot Manchester United på det høyeste nivået i engelsk fotball.

De siste 18 oppgjørene mellom Leicester og United har gitt 13 United-seire og 1 Leicester-seier i 2014. 4 kamper har endt uavgjort.

Leicester har vunnet en av sine siste ni åpningskamper i Premier League.

Leicester har ikke vunnet en åpningskamp på bortebane på det øverste nivået i engelsk fotball siden 1933.

Manchester United - Leicester begynner 21:00. Du kan spille på kampen her.