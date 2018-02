Derby fortsetter jakten på Premier League

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Et strålende langoddsprogram står foran oss denne lørdagen og etter at det ble spilt FA-cup i England forrige helg, er det ligafotball over hele fjøla denne helgen. I tillegg er det seriefotball i alle de andre store ligaene i Europa og på tippekupongen er det jackpot.

Derby - Brentford H 2,05 (spillestopp kl 15.55)

Godtgående Derby står uten tap på sine ti siste seriekamper (6-4-0), men har delt poengene i tre av sine fire siste seriekamper. Med totalt 54 poeng er det 11 poeng opp til serieleder Wolverhampton, men kun ett poeng ned til Aston Villa på 3. plass. Solide 8-3-3 på hjemmebane, men begge de to siste hjemmekampene er endt uavgjort. Midtbanespilleren Bradley Johnson har mistet de fire siste kampene, men kan være tilbake lørdag.

Velspillende Brentford er også i form og står med 5-1-2 på sine åtte siste seriekamper. En litt svak start på sesongen, gjør dog til at laget ikke er høyere enn på 10. plass med totalt 43 poeng. Det betyr at det er fem poeng opp til Fulham på 6. plass. 5-3-6 totalt på bortebane. Danske Lasse Vibe er på vei til kinesisk fotball og er ikke med i troppen. Manager Dean Smith har ellers en skadefri tropp å velge fra.

Derby har spilt litt uavgjort i det siste, men 2,05 i odds på hjemmeseier i denne kampen er slett ikke verst betalt og vi spiller Derby.

Schalke 04 - Werder Bremen H 1,63 (spillestopp kl 15.25)

Tysk Bundesliga der Schalke 04 minimum vil avansere til 3. plass med poeng i denne kampen. Ligger som ett av tre lag på 34 poeng, men har dårligst målforskjell av disse. Skuffet kanskje litt i forrige hjemmekamp ved ikke å holde sin 1-0 ledelse mot Hannover og måtte nøye seg med 1-1 der. Slo dog tilbake forrige helg med sterk 2-0 seier borte mot hjemmesterke Stuttgart. Totalt 5-4-1 hjemme i Gelsenkirchen og med mannskapet ser det bra ut.

Werder Bremen opplever en sesong involvert i bunnstriden. Rune Bratseths gamle klubb ligger tredje sist og på kvalikplass med totalt 17 poeng og har kun ett poeng ned til Hamburger SV under streken. Svake 1-4-5 på bortebane til nå. Med mannskapet ser det ganske bra ut.

3-1 til Schalke 04 i tilsvarende seriekamp forrige sesong. 1,63 på hjemmeseier ser helt greit ut og kombineres med seier til Derby. Totalodds 3,34.