Derby har alt å vinne

Fredagens langoddsprogram byr på semifinale play off og første kamp mellom Derby og Fulham. Norge møter vertsnasjonen Danmark i en meget viktig kamp i ishockey-VM. Siste serierunde skal spilles i Ligue 2 i Frankrike, mens Marseille har en særs viktig bortekamp mot Guingamp i Ligue 1. Ellers er det dansk, belgisk og kamp fra Superettan, i tillegg til første kamp mellom Tampa Bay Lightning og Washington Capitals i Stanley Cup-sluttspillet i NHL.

Derby - Fulham H 2,65 (spillestopp kl 20.40)





Første kamp i playoff til Premier League, returmøtet spilles mandag kveld. Vinneren av dette dobbeltoppgjøret, møter vinneren av dobbeltoppgjørene mellom Aston Villa og Middlesbrough. Det er ingen tvil om at det blir et voldsom bikkjeslagsmål om en lukrativ plass i høstens Premier League.

Derby har gjennom hele sesongen variert en god del i sine prestasjoner, noe 4-2-4 på de ti siste seriekampene dokumenterer godt. Endte på 6. plass med totalt 75 poeng og endte med klart godkjente 12-5-6 hjemme på Pride Park Stadium. Marcus Olsson måtte av banen med kneproblemer i den siste seriekampen mot Barnsley søndag og er usikker til kveldens kamp. Ellers har ikke Derby-manager Gary Rowett noen mannskapsbekymringer.

Fulham hadde muligheten til direkte opprykk helt til den siste serieomgangen søndag. Etter formidable 18-5-0 på de 23 siste seriekampene, ble det første tapet i serien siden 0-1 tapet for Sunderland 16. desember, da det ble 1-3 tap borte mot Birmingham. Hadde Fulham vunnet den avsluttende kampen, hadde det blitt direkte opprykk all den tid Cardiff sin hjemmekamp mot Reading endte 0-0. Fulham har et helt skade- og karantenefritt mannskap til disposisjon.

De to tilsvarende serieoppgjørene mellom Derby og Fulham endte med 1-1 ( i London), mens Fulham vant 2-1 på Pride Park. Likevel har vi en slags følelse av at det er Derby som har alt å vinne, mens Fulham som hadde muligheten helt til det siste med å klare direkte opprykk, røk på målstreken. I kraft av hjemmebane synes vi Derby burde stått som knepen favoritt i kveld. Vi setter pengene på hjemmeseier til fine 2,65 i odds.