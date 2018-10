Derfor tror vi Brann vinner seriefinalen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er super -søndag for alle fotballelskere. Det er full serierunde i Eliteserien og OBOS-ligaen, men høydepunktet er uten tvil gullkampen i Bergen mellom Brann og Rosenborg som starter klokken 2000. I England er både Chelsea, Arsenal og Manchester United i aksjon, mens i La Liga spilles El Clasico mellom Barcelona og Real Madrid på Camp Nou.

Brann - Rosenborg 2,40 - 3,20 - 2,60 H (spillestopp kl. 1955)

Det er seriefinale på Stadion med fire serierunder igjen. Forutsetningene er enkle: Vinner Brann på søndag er de serieledere og har alt i egne hender. Vinner Rosenborg vil de skaffe seg en solid ledelse før innspurten.

Det er kun to fattige poeng som skiller Brann og Rosenborg før søndagens kamp.

Etter noen svake kamper hvor Brann kun har tatt to av ni mulige poeng, snudde Brann 0-1 til 2-1-seier borte mot Stabæk på Nadderud. Det var lagets første seier siden 3-1 mot Haugesund 15. september.

Det er en stund siden Brann sist to tre poeng foran egne fans. Forrige seier på Stadion kom mot Ranheim 1. september.

Oktober har vært en mareritt-måned for trønderne. Rosenborg kun tatt to poeng på tre seriekamper. Nedturen startet da de tapte 0-1 mot Molde 30. september. Deretter skuffet de med å spille 1-1 på Lerkendal mot bunnlaget Sandefjord. Mellom de to seriekampene tapte de 1-3 mot Leipzig i Europa League.

Forrige helg skulle trønderne komme tilbake på vinnersporet mot nedrykkstruede Lillestrøm på Åråsen, men slik gikk det ikke. Den kampen endte 0-0, og elendigheten fortsatte i Europa League på torsdag. Da gikk Rosenborg på et 0-3-tap mot Red Bull Salzburg i Østerrike, og den kampen kjenner nok trønderne i beina.

RBK har i tillegg hatt problemer med sykdom i laget den siste uken, men de fleste skal være på beina igjen til kampen i Bergen. Jebali er eneste som er usikker hos gjestene fra Trondheim.

Hos Brann sliter Samuel Sahin-Radlinger med en kneskade. Ludcinio Marengo er fortsatt ute, mens Halldor Stenevik har problemer med en strekk på baksiden av låret. Ruben Kristiansen og Amer Ordagic er begge tilgjengelige.

Fredrik Haugen derimot er suspendert hos Brann. Det kan komme til å svekke Brann på offensive dødballer.



Det har gått litt opp og ned for Brann i oppgjørene mot Rosenborg på Stadion de seneste årene. I fjor vant trønderne 3-0 etter to mål av Nicklas Bendtner og ett av Milan Jevtovic. Vårens oppgjør på Lerkendal endte med Brann-seier etter at Peter Orry Larsen ble matchvinner. Forrige gang Brann slo Rosenborg på Stadion var i 2014.

Jeg er ikke imponert over det jeg har sett av Rosenborg så langt i år. De har ikke fått det offensive spillet til å fungere, og bakover har de tidvis vært shaky.

Selv om høstformen til Brann har vært svak, så tror jeg de griper denne sjansen på hjemmebane. Det laget viste i annen omgang på Nadderud var tendenser av det spillet de leverte i starten av sesongen, og klarer de å fortsette på samme måten søndag vil RBK få problemer.

Brann vant borte mot RBK tidligere denne sesongen, og de har forsterket laget i høst. Bamba har scoret mot RBK i begge kampene han har startet mot dem som Kristiansund-spiller. Det er garantert noe LAN har merket seg. Kan han avgjøre gullkampen?

Uansett: Det kommer til å koke i Bergen søndag kveld. Lars Arne Nilsen & Co. vil få støtte av et fullsatt Stadion. Hjemmebanefordelen er viktig. Det er ikke eneste grunnen til at vi går for Brann-seier. Flere av Rosenborgs nøkkelspillere har ikke spilt opp mot sitt beste, og trønderne har hatt et tøffere kampprogram enn Brann før denne viktige kampen. Det taler til Branns fordel.

2,40 i odds på Brann-seier er ok. Spillestopp er klokken 1955..