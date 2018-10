Derfor tror vi på Chelsea-seier

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Det ligger an til en heidundrendes fotballhelg. Landslagspausen er endelig over og det betyr at Premier League, Championship og Eliteserien er i gang igjen denne lørdagen. I tillegg er det en spennende innspurt i både 2. – og 3. divisjon, hvor flere lag kniver om opprykk og nedrykk.

Chelsea – Manchester United (pause/fulltid dobbel) U/H 4,25 (spillestopp kl 13.25)







Maurizio Sarri og Chelsea slo Southampton 3–0 i siste kampen før landslagspausen. London-klubben topper tabellen sammen med Manchester City og Liverpool. Alle tre lagene har 20 poeng.

The Blues er nå ubeseiret i alle turneringer siden Community Shield-tapet mot Manchester City i starten av august. De har ni seire og to uavgjorte, og prestasjonene til laget virker å bli bedre for hver uke som går.

Manchester United har tapt borte mot både West Ham og Brighton denne sesongen, og de slapp inn tre mål i begge de kampene.

José Mourinho har i tillegg tapt fire av de siste fem kampene mot lag han tidligere har vært manager for, så jeg har ikke særlig tro på gjestene i denne matchen.

Det er ikke bare Mourinho som har en dårlig statistikk mot Chelsea. Manchester United har kun vunnet én av de siste 16 Premier League-kampene på Stamford Bridge.

Ja, Manchester United har faktisk ikke vunnet borte mot Chelsea siden Sir Alex Ferguson pensjonerte seg etter 2012-20113-sesongen. De seks siste møtene på Stamford Bridge i ligaen har endt med fem tap og én uavgjort.

Statistikken viser at United har tapt 18 Premier League-kamper mot Chelsea. Det er flere enn mot noe annet lag. Chelsea og Brighton er de eneste to klubbene som har vunnet flere Premier League-kamper mot Manchester United enn de har tapt.

Det er flere grunner til å tro på Chelsea-seier. Manchester United har nemlig tapt åtte av de siste 13 Premier League-kampene i London.

José Mourinho har tapt alle tre bortekampene som Manchester United-manager mot Chelsea. Målforskjellen viser 0–6.

United-krisen er fortsatt ikke over. Det viste den siste kampen før landslagspausen. De røde djevlene slapp inn to mål på ti minutter mot nedrykkstruede Newcastle hjemme på Old Trafford. Den kampen viste at United-laget ikke henger skikkelig sammen. De snudde riktignok kampen og vant 3-2, men det hadde de ikke klart mot en sterkere motstander. Nå møter United et Chelsea-lag som viser knallbra form. Det kan bli tøft. For tøft.

Antonio Rüdiger kan gå glipp av sin første Premier League-kamp for Chelsea denne sesongen, mens Ethan Ampadu pådro seg en kneskade i en privatlandskamp for Wales.

Manchester United har større skadeproblemer. Ander Herrera, Scott McTominay, Nemanja Matic, Luke Shaw og Marouane Fellaini er alle usikre til lørdagens match i London, mens Marcos Rojo er definitivt ute. Jesse Lingard er heller ikke ventet å være tilbake hos United.

Jeg går for seier til Chelsea, men jeg tror det blir en jevn kamp. Det er verdt å merke seg at det har stått uavgjort til pause i fire av åtte Chelsea-kamper så langt denne sesongen. Åtte av Chelseas 18 mål denne sesongen har blitt scoret etter det 75. minutt. Derfor går jeg for uavgjort til pause og Chelsea-seier til slutt. Det scenarioet gir flotte 4,25 i odds. Spillestopp er klokken 1325.

