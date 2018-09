Det blir jevnt på Stamford Bridge

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er en nydelig lørdag som venter på oss. Det er syv herlige kamper fra Premier League, i tillegg er det full runde i Championship. I tillegg er det tysk Bundesliga, spansk La Liga og italiensk Serie A på en rikholdig oddsmeny. Ellers er det to interessante kamper fra Eliteserien her hjemme: Strømsgodset tar imot Tromsø på Marienlyst og Stabæk og Sandefjord møtes til bunnoppgjør på Nadderud.

Chelsea – Bournemouth Pause/fulltid dobbel U/H 3,75 (spillestopp kl. 1555)







Chelsea har fått en perfekt start på sesongen, og de jakter sin fjerde starke seier i lørdagens hjemmekamp mot Bournemouth.

Men: The Cherries er ingen pushover. De har vært en ekkel motstander for Chelsea de siste sesongene. De har faktisk tapt to av de tre siste ligakampene mot Bournemouth hjemme på Stamford Bridge.

Så sent som i januar slo Eddie Howe sine menn Chelsea 3–0 i London, men Chelsea har skiftet manager siden den gang.

Maurizio Sarri har fått en drømmestart i Chelsea. Lørdag kan han bli den sjette Premier League-manageren i historien som vinner de fire første ligakampene sine på rad. Tre av de fem som allerede har klart det har også vært Chelsea-managere: José Mourinho, Gus Hiddink og Carlo Ancelotti.

Sarri har iallfall historien på sin side før lørdagens match. Chelsea har nemlig vunnet ni av de siste tolv kampene mot Bournemouth. De står med seier i fem av de siste seks kampene mot The Cherries i Premier League.

Chelsea-straffe

Det er særlig én mann Bournemouth må passe ekstra godt på om de har tenkt å gjenta prestasjonen fra januar. Han heter Eden Hazard. Belgieren har scoret i alle fire seirene til Chelsea mot Bournemouth i ligaen. Hazard har scoret fem mål totalt.

Det som taler mot midtbaneeleganten er at han kun har scoret tre mål på de siste 17 hjemmekampene han har spilt.

The Cherries har i likhet med Chelsea fått en bra start på sesongen. De er ubeseiret i de tre første kampene. Fasiten viser to seire og én uavgjort.

Selv om Bournemouth har startet bra, så tror jeg ikke at de får med seg poeng tilbake til den engelske sørkysten. Men de kommer til å gi Chelsea kamp.

Chelseas nye manager Maurizio Sarri har ingen nye skader, så han vil trolig stille med samme startellever som mot Newcastle. Willian kan være tilbake, men Cesc Fàbregas er fortsatt ute med en kneskade.

Bournemouths rekordsignering Jefferson Lerma kan debutere mot Chelsea, og Adam Smith er tilbake fra suspensjon. Lys Mousset er ute med en ankelskade. Også Marc Pugh er usikker.

Jeg venter meg en kamp hvor Chelsea kommer til å ha ballen mest og styre spillet, mens et kompakt Bournemouth-lag legger seg bakpå og kontrer når de får muligheten.

Det er verdt å merke seg at de to siste kampene til Chelsea har blitt avgjort i løpet av de ti siste minuttene. I begge kampene sto det uavgjort etter de første 45 minuttene.

Forrige sesong sto det uavgjort til pause i hele ti av Chelseas 19 hjemmekamper. Bournemouth hadde samme statistikken på bortebane sist sesong. I ti av de 19 bortekampene til The Cherries var stillingen uavgjort etter de første 45 minuttene.

Jeg tror Chelsea vinner lørdagens match, men de klarer ikke å avgjøre kampen før i annen omgang. Oddsen for uavgjort til pause og seier til Chelsea etter 90 minutter er flotte 3,75. Spillestopp er klokken 1555.