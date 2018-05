Det kan bli en lang kveld på Wembley

Lørdagens langoddsprogram har sitt soleklare høydepunkt i FA-cupfinalen mellom Chelsea og Manchester United. Det er i tillegg siste serierunde i Ligue 1 og samtlige kamper der starter kl 21.00. I tillegg er det en del kamper fra Liga og i Sverige er det kamper i både Allsvenskan og Superettan. Her hjemme er det full rulle både i de to PostNord-avdelingene i 2. divisjon og i de seks ulike 3. divisjonsavdelingene i Norsk Tipping-ligaen. I ishockey-VM er det klart for semifinaler lørdag.

FA-cupfinale på Wembley.

Chelsea vant som kjent ligaen forrige sesong, men har ikke vært i nærheten av å gjenta bedriften denne sesongen. Endte tilslutt på en meget skuffende 5. plass og får dermed ikke delta i høstens Champions League. Antonio Conte kan i det minste glede seg over å ha alle nøkkelspillere tilgjengelig. Willy Caballero har stått i mål i FA-cupen denne sesongen, men det er mulig at førstekeeper Thibaut Courtois foretrekkes i kveldens finale. Emerson Palmieri, David Luiz og Ethan Ampadu er uaktuelle til kveldens finale.

Manchester United har gjennomført en bra sesong og endte på andreplass, dog hele 19 poeng bak vinneren Manchester City. Jose Mourinhos United har ikke gledet nøytrale fotballfans denne sesongen, men de har vært vanskelige å slå. Romelu Lukaku må testes nærmere kampstart, ellers er Anthony Martial friskmeldt.

Begge lagene har vunnet sine respektive hjemmekamper i serien. Chelsea vant 1-0 på Stamford Brigde 5. november, mens Manchester United vant 2-1 på Old Trafford 25. februar. Kveldens finale ser vidåpen ut og det er alt annet enn utenkelig at denne går til ekstraomganger. Vårt tips blir derfor uavgjort etter ordinær tid til 3,05 i odds.