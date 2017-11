Det må bli mål i Milano

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens soleklare høydepunkt på Langoddsen er returoppgjøret i playoff til VM mellom Italia og Sverige, der altså Sverige leder 1-0 etter det første møtet i Stockholm fredag kveld. Det er ikke rare utvalget ellers, bortsett fra Vålerenga mot Storhamer i norsk eliteseriehockey og to NHL-kamper natt til tirsdag.

Italia - Sverige over 2,5 mål - 2,10 (spillestopp kl 20.40)





Spilles på San Siro i Milano og Italia må altså vinne for å kunne avansere til sluttspillet i Russland neste sommer. Bortemålsregelen gjelder i playoff.

Italia har et voldsomt press på seg foran dette returmøtet og risikerer altså å miste et VM-sluttspill for første gang siden 1958. Gjorde en middels kamp på Friends Arena fredag kveld, men var med i kampen for fullt og kun et stolpetreff unna 1-1.

Sverige tok skalpen til både Nederland og Frankrike i VM-kvalifiseringen og fullførte på en måte den trippelen med å slå Italia 1-0 hjemme fredag. Har dog ikke vært i nærheten av like sterke på bortebane i selve VM-kvalifiseringen og tapte tre av sine fem bortekamper i kvalifiseringen.

1,40 på italiensk seier i kveld kan ikke brukes til noe som helst. Da er det klart mer interessant med over 2,5 mål, så lenge borteregelen gjelder. Sverige er helt klart kapable til å score mål på San Siro i kveld og scorer Sverige mål, må altså Italia score tre for å komme seg til sluttspillet.

2,10 på over 2,5 mål er bra betalt slik forutsetningene er foran kveldens returoppgjør.