Dette laget vinner Premier League

Pep Guardiolas Manchester City var overlegne i forrige sesongs Premier League. 100 poeng på 38 kamper, som var 19 poeng mer enn Manchester United på andreplass, sier litt om de lyseblås dominans.

«City»-spillerne ga seg likevel ikke der og satt i tillegg et solid preg på sommerens høydepunkt, VM. De regjerende engelske mesterne hadde syv spillere i semifinalene.

Med nysigneringen Riyad Mahrez med på laget, er det liten grunn til å tro at Manchester-klubben ikke skal være like bra i år. Det som i første omgang kan forårsake hodebry for Guardiola er imidlertid nettopp det at flere av «Citys» nøkkelspillere kom langt i VM.

Forrige sesongs Premier League begynte 11. august 2017, hvilket betyr at navn som Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, Kyle Walker og John Stones fikk en over elleve måneder lang sesong.

«City» sesongåpner 12. august borte mot Arsenal, men etter det går det omtrent to måneder før laget fra øst-Manchester møter et av de antatte topplagene igjen (Liverpool borte 6. oktober).

Manchester City er klare favoritter til å vinne Premier Leagues 2018/19-utgave, og oddsen for at laget gjenopplever forrige sesongs suksess er 1,65.

Bak «City» er det imidlertid ganske åpent om topp-plasseringene.

Klopp vil bygge på tredjeplassen

Det drives godt i Liverpool, og Champions League-finalen i mai kan fort bare være starten på et nytt eventyr for de rødkledde. Særlig ettersom Merseyside-klubben endelig virker å ta keeperproblematikken på alvor.









Det er antagelig flere områder enn keeperplassen som trenger forsterkninger om Liverpool skal vinne Premier League. Midtbanen som startet Champions League-finalen bestod av Jordan Henderson, James Milner og Georginio Wijnaldum.





Den trioen holder neppe til en førsteplass i verdens mest kompetitive liga - uansett hvor gode de tre foran dem er.













Mourinhos «United» havner bak erkerivalen

Det var ingen som virkelig klarte å utfordre Manchester City i tittelkampen forrige sesong, men Manchester United var nærmest. Med 81 poeng, like mange poeng som Leicester hadde da de vant 2015/16-sesongen, endte «The Red Devils» på andreplass.





De røde fra Manchester befinner seg for øyeblikket i USA hvor de skal spille treningskamper mot blant annet erkerivalen Liverpool og verdens beste klubblag Real Madrid.





«United» har imidlertid den samme problematikken som naboen «City». Paul Pogba, Marcus Rashford, Phil Jones, Ashley Young, Marouane Fellaini, Romelu Lukaku og Jesse Lingard gikk alle til semifinalene i VM.





Jose Mourinho har likevel gitt de sju spillerne tre uker ferie. Det betyr at Pogba og co ikke vil slutte seg til troppen før det gjenstår en uke til første seriekamp mot Leicester.









London-rivalene har lik odds

I følge bookmakerne blir det tilnærmet dødt løp mellom Chelsea og Tottenham i kampen om fjerdeplassen. Begge har en odds på 15,00 for å vinne Premier League.









Antonio Conte og Chelsea leverte en skuffende sesong i fjor. Etter at italieneren ledet «The Blues» til seriemesterskapet i 2016/17-sesongen, ble det bare femteplass forrige sesong. Interne strider og for lite scoringer gjorde at de blåkledde havnet utenfor topp 4.





Riktignok avsluttet Eden Hazard og co sesongen med å vinne FA-cupen, men dramaet i London-klubben måtte få en slutt. Løsningen var Conte ut og Maurizio Sarri inn.





En nøkkel for Sarris suksess i Chelsea er hvordan han takler sommerens overgangsvindu. Den belgiske duoen Eden Hazard og Thibaut Courtois er etter alt å dømme på vei vekk fra England.





Flere medier melder at det bare gjenstår formaliteter før Real Madrid sikrer seg begge to.





Den eneste signeringen klubben har gjort så langt denne sommeren er å hente Jorginho fra Napoli. Klubben Sarri trente forrige sesong.





I Tottenham-leiren har det vært lite dramatikk. Manager Mauricio Pochettino signerte ny femårskontrakt i mai og Harry Kane forlenget ut 2024.





Pochettinos lag sliter med bredden i stallen og trenger spesielt nytt påfyll på midtstopperplass. Særlig i lys av at enkelte medier melder at Toby Alderweireld kan være på vei til Manchester United.





Det blir også spennende å se hvordan de hvitkledde takler det faktum at hele åtte av deres spillere deltok i semifinalene i VM. Det gjenstår å se om «Spurs» har spillere som kan avlaste stjernespillerne i starten uten at det går på bekostning av poengfangsten.





På den andre siden har argentineren en ung tropp som sånn sett skal bli bedre for hvert år som går. Nøkkelspillerne Kane, Christian Eriksen og Dele Alli er henholdsvis 24, 26 og 22 år.





Eriksens kontrakt går ut i 2020, mens Alli har kontrakt ut 2022.





Tottenhams erkerivaler Arsenal har en odds på 26,00 for å vinne ligaen.