Dinamo Zagreb avgjør på Champions League-rutinen

Det er en herlig tirsdag i vente på fotballfronten. Langoddsprogrammet by på tre spennende returkamper fra Champions League-playoffen, i tillegg er det en haug med kamper fra den engelske ligacupen. Wolverhampton, Southampton, Fulham, West Ham og Bournemouth er blant Premier League-lagene som er i aksjon tirsdag. Og ikke minst er det en meget spennende toppkamp på Fosshaugane mellom Sogndal og Mjøndalen i OBOS-ligaen.

Dinamo Zagreb - Young Boys 2,20 - 3,10 - 2,75 H (spillestopp kl. 2055)

Første kampen endte 1-1. Et helt åpent oppgjør det her, hvor vinneren går inn i gruppespillet i Champions League.

Taperen vil gå inn i gruppespillet i Europa League, og jeg tror ærlig talt begge vil ha bedre muligheter til å hevde seg i denne turneringen.

Young Boys fikk en flying start på kampen i Sveits, da Kevin Mbabu scoret etter to minutter, men Mislav Orsic sin utligning like før pause gjør at Dinamo er favoritter til å ta seg videre til Champions League.

Kroatene har fordelen av at de går videre hvis de klarer å holde nullen, men jeg ser ikke for meg at de vil legge seg bakpå hjemme i Zagreb.

Dinamo var i aksjon i den hjemlige ligaen i helgen, men de gjorde en rekke endringer på laget. De vant likevel greit 1-0 i byderbyet mot Lokomotiva Zagreb. Seieren gjør at de topper den kroatiske ligaen etter fem serierunder.

Young Boys er også fornøyde med sesongstarten. De har allerede skaffet seg en luke på syv poeng ned til nummer to på tabellen i den sveitiske toppserien. Det er ganske oppsiktsvekkende med tanke på at det bare er spilt fem kamper. I helgen slo de Neuchâtel Xamax 5-2. Dermed har de tatt full pott så langt, og det virker som de skal klare å forsvare ligatittelen fra sist sesong.

Men: Å spille om en plass i Champiosn League er noe helt annet enn å spille i de hjemligfe ligaene for begge disse lagene. Akkurat det kan gi Dinamo en fordel. Kroatene har mer erfaring fra spill i Europa enn Young Boys. De klarte å kvalifisere seg for gruppespillet i Champions League i 2017 og i 2016.

Dinamo Zagreb har imponert på vei mot playoffen med å slå lag som israelske Hapoel Be’er Sheva og Astanafra Kasakhstan, to lag som har spilt i Europa de siste årene. De spilte også en bra taktisk kamp i Sveits, og jeg tror de kan gjøre ferdig jobben hjemme i Zagreb.

Young Boys har vært veldig gode i Sveits både forrige sesong og i starten av denne, men de har en dårlig statistikk i playoffspillet. Young Boys har spilt playoff de tre siste sesongene, og de har tapt både hjemme og borte i alle tre kampene. De har i alle fall brutt tapsrekken denne sesongen, men jeg tror de misbrukte sin sjanse til å gå videre da de ikke klarte å holde på ledelsen hjemme i Bern.

Dinamo har kun sluppet inn tre mål på de siste åtte hjemmekampene sine, så Young Boys skal få slite med å score i den kroatiske hovedstaden. De er også ubeseiret i de siste 23 kvalik- eller playoffkampene i Europa.

Jeg tror Champions League-rutinenen til Dinamo blir avgjørende tirsdag. Kroatene vinner hjemme til 2,20 i odds, og går inn i gruppespillet. Spillestopp er klokken 2055.

