Dinamo Zagreb kan overraske i Sveits

Onsdagens langoddsprogram byr på tre kamper fra Champions League-playoffen, i tillegg er det seks kamper fra engelsk Championsship og to kamper fra League One. Her hjemme spilles de to siste kvartfinalene i NM-cupen for kvinner og det er naturligvis også midtukekupong.

Young Boys - Dinamo Zagreb 1,70 - 3,35 - 4,00 B (spillestopp kl. 2040)







Uansett om det blir Young Boys eller Dinamo Zagreb som kvalifiserer seg for gruppespillet i Champions League vil de være en outsider.

Sveitserne er favoritter i denne playoffen, og Young Boys vet at de trolig må skaffe seg et godt resultat på hjemmebane for å ha mulighet til å kapre den lukrative plassen i gruppespillet.

Basel har dominert sveitsisk fotball de siste to tiårene, men sist sesong ble Young Boys seriemestere i Sveits. Det var første gang de gikk til topps siden 1980-tallet. Laget fra Bern har spilt i Champiosn League ved flere anledninger de siste årene, men de har aldri maktet å ta seg inn i gruppespillet. Nå har de fått en gyllen mulighet, og den vil de forsøke å ta godt vare på.

Men de har fått en vanskelig motstander i Dinamo Zagreb. Det kroatiske hovedstadslaget har vunnet ligaen i Kroatia tolv av de siste 13 sesongene, så de har deltatt i Champions League-kvaliken nesten hvert eneste år. Den erfaringen er viktig.

Klubben, som har fostret spillere som Luka Modric, har fått bank når de har møtt de aller beste lagene i Europa, men de har vært solide i de siste kvalikene.

Også denne sesongen har de flekset med musklene i kvaliken. De knuste de israelske mesterne Hapoel Be’er Sheva hele 7-2 sammenlagt, og de fulgte opp med å banke Astana 2-0 på bortebane og 3-0 sammenlagt.

Dinamo Zagreb er ubeseiret i 16 UEFA Champions League-kvalikkamper før onsdagens match i Bern. Det er en imponerende statistikk, og deres erfaring fra denne typen kamper kan bli helt avgjørende, slik jeg ser det.

Young Boys, som var suverene i Sveits sist sesong, er et bra lag og de topper den sveitsiske ligaen etter fire serierunder, men statistikken i Europa er ikke noe å skryte av. De har tapt ni av elleve kamper i Champions League-kvaliken, og de har røket ut i Champions League-playoffen de to siste sesongene. Begge gangene tapte de begge kampene.

Jordan Lotomba, Roger Assalé, Pedro Teixeira og Sandro Lauper er alle ute med skader hos Young Boys.

Zagreb mangler den defensive midtbanespilleren Nikola Moro som er skadet. De vil antakeligvis gjøre noen endringer på laget før denne kampen.

Faktaene forteller meg at Young Boys er gjort til altfor stor favoritt i denne kampen.

Jeg har troen på at Dinamo Zagreb kan overraske på bortebane i Sveits. Kroatene viste i bortekampen mot Astana at de ikke bare er gode på hjemmebane.

U til 3,35 i odds er greit nok, men jeg druser til med borteseier til 4,00 i odds. Young Boys vet at de trenger en seier hjemme, og det betyr at de må fremover på banen. Jeg tror det vil gi kontringsmuligheter, og der er kroatene dødelig effektive.