Djurgården jakter svensk cupgull

Langoddsprogrammet på Kristi Himmelfartsdag er slett ikke verst. Det spilles to 3. rundekamper i cupen her hjemme, mens Wes Ham tar imot Manchester United i Premier League. I tillegg er det cupfinaler både i Sverige og Danmark og det playoff fra League One på menyen. I tillegg spilles Norge mot Canada i ishockey VM.

Flotte tips onsdag

Det ble klaff for tre av våre fire oddstips onsdag. Singelspillene på Mjøndalen (2,50 hjemme mot Stabæk) og Sevilla (2,37 hjemme mot Real Madrid (ble senket til 2,10) og dobbelen med seier til Juventus og over 3,5 mål i kampen Manchester City-Brighton til totalodds 3,06 sørget alle for et pent overskudd.

Djurgården - Malmö H 2,70 (spillestopp kl 14.55)





Cupfinale som spilles på Tele 2 Arena i Stockholm som altså er identisk med Djurgårdens hjemmebane.

Det har ikke gnistret av Djurgården i seriespillet hittil og faktisk er kun to av de åtte første seriekampene vunnet (2-2-4). Ligger helt nede på 10. plass med sine totalt 8 poeng. Hjemme på Tele 2 Arena er en av tre kamper vunnet, den kom dog i overbevisende stil med 3-0 mot nettopp Malmö. Viktige Kerim Mrabti er endelig friskmeldt for Djurgården. Niklas Gunnarsson, Jonathan Augustinsson og Johan Andersson er skadet.

Heller ikke Malmö har fått dreise på sakene hittil. Seriefavoritten gikk på sesongens tredje nederlag med 1-2 tapet hjemme for IFK Gøteborg mandag kveld. Står med 3-2-3 totalt og ligger på 8. plass med totalt 11 poeng. På bortebane vant laget seriepremieren mot Elfsborg (2-1), men de tre neste bortekampene har kun gitt ett poeng og både mot Djurgården og Kalmar endte det med 0-3 tap. Bonke Innocent og Andreas Vindheim er ute med skader.

Vi lanserte spill på Djurgården i den tilsvarende seriekampen 18. april, og lanserer spill på Djurgården også i ettermiddag. 2,70 på hjemmeseier er fin odds.