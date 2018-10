Dobbel fra NHL til nydelig odds

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips NHL: Canucks kan skrelle igjen

Oddstips Get-ligaen: Vålerenga utnytter Storhamars suksess

V64 Bro Park: Vidunderlig jackpotkveld på Bro Park

V65 Bergen: Topphest gjør kort prosess i Bergen

V5 Drammen: Overlegen lunsjbanker i Drammen

V4 Hagmyren: Vi garderer storfavoritten til lunsj

Fredag ruller klubbfotballen igjen i Europa etter landslagsoppholdet. Det betyr at torsdagens langoddsprogram er nesten helt uten fotballkamper og det er ishockeyen som dominerer utvalget i dag. Det spilles fire kamper i Get-ligaen her hjemme, det spilles full runde i SHL og det spilles ni kamper i NHL natt til fredag. I tillegg spilles det en rekke kamper i KHL.

New Jersey Devils - Colorado Avalanche H 1,95 (spillestopp kl 00.55)

Jeg stolte på NJ Devils mot Dallas Stars natt til onsdag, og det ga penger på kontoen for dem som fulgte tipset vårt. Også i natt satser jeg pengene på djevlene fra New Jersey.

Sesongstarten til NJ Devils er klubbens beste på 23 år. De har spilt fire kamper så langt denne sesongen, og de vunnet alle fire hjemme i Newark. Djevlene er dermed det eneste ubeseirede laget i NHL denne sesongen.

NB! Fredag er det vanvittige 700 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Kyle Palmieri skal ha mye av æren for den gode starten til NJ Devils. Han er den første spilleren i NHL-historien som har scoret første målet i hver av de første fire kampene i en sesong.

Colorado Avalanche skal prøve å slå tilbake etter to tap på rappen. Tapene har kommet henholdsvis etter straffeslag og spilleforlengelse. Natt til onsdag tapte de 3-2 mot NY Rangers etter å ha tapt på straffeslag. De har en ny tøff kamp på motsatt side av Hudson River natt til fredag.

I Prudential Center har New Jersey Devils vært vanskelige å slå. Forrige sesong vant de seks av de syv første kampene, og ni av de første elleve. Den sterke starten gjorde at New Jersey-laget kom seg inn i Stanley Cup-sluttspillet for første gang på seks år.

Nå har Devils allerede sendt Dallas Stars, Edmonton Oilers, Washington Capitals og San Jose Sharks hjem med tap. Målforskjellen på de tre første kampene viser 17-4!

Seieren mot Dallas natt til onsdag var en maktdemonstrasjon. Det er ikke bare Palmieri som har vært hot hos Devils, også keeper Keith Kinkaid har vært helt rå. Han stoppet samtlige av Dallas sine 24 skudd, og han har kun sluppet inn fire mål på de fire første kampene. Det er en imponerende prestasjon.

Colorado imponerer ikke på bortebane. De står med 18-53 på sine siste 71 bortekamper, og de har 1-5 på de siste seks mot lag fra Metropolitan division. Det er også verdt å merke seg at hjemmelaget har vunnet fire av de fem siste kampene mellom disse to lagene.

Jeg tror Colorado kan komme til å spille jevnt med laget fra The Garden State, men jeg tror ikke at de vinner denne matchen. Kinkaid har vært i fyr og flamme mellom stengene, og jeg mener at 1,95 i odds på Devils-seier er ok med tanke på hvor gode de har vært hittil. Jeg tror NJ Devils-suksessen fortsetter. Denne kampen bruker jeg i en pen dobbel.

Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins H 2,00 (spillestopp kl 00.55)

Disse to Stanley Cup-favorittene viser vidt forskjellig form. Pittsburgh Penguins har tapt tre av de fire siste kampene. De to siste er tapt etter henholdsvis spilleforlengelse og straffeslag. Toronto Maple Leafs på sin side har fem strake seire før nattens kamp mot Pittsburgh.

Pittsburgh Penguins vil forsøke å slå tilbake etter det kjedelige 2-3-tapet mot Vancouver på hjemmebane natt til onsdag. Jake Guentzel og Carl Haglin scoret målene for laget fra stålbyen i den kampen, men det var ikke nok til å vinne.

Målvakt Casey DeSmith var ikke helt i slag og slapp inn tre mål på 26 skudd. Det er mulig han får hvile i nattens kamp. I så fall vil Matt Murray stå mellom stengene hos Penguins.

Høytflyvende Toronto Maple Leafs jakter sin sjette strake seier mot Pittsburgh. De slo LA Kings hele 4-1 natt til tirsdag

Maple Leafs kjørte på fra start i kampen mot Kings, og Kasperi Kapanen scoret etter bare 46 sekunder. Også Patrick Marleau og Mitch Marner tegnet seg på scoringslisten.

Penguins har tapt de fire siste kampene når de kun har hatt en dag med hvile. Nå venter en knalltøff kamp i Canada, hvor de har tapt de tre siste innbyrdes oppgjørene. Sist gang lagene møttes i Scotiabank Arena i mars vant Toronto hele 5-2.

The Maple Leafs vil tape en eller annen gang, og det rutinerte Penguins-laget vil bli en skikkelig test for Toronto, men jeg holder en knapp på laget som viser best form på hjemmebane. Jeg tror Maple Leafs vinner igjen. Oddsen er finfine 2,00.

Nattens NHL-dobbel er NJ Devils + Toronto Maple Leafs. Denne kombinasjonen gir herlige 3,90 i odds. Spillestopp er klokken 0055.

Klikk her for å levere spillet