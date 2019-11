Dortmund med ny storseier på hjemmebane

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredag ruller klubbfotballen endelig i Europa igjen etter landslagspausen. Det er et omfattende langoddsprogram som byr på kamper i både Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Championship og dansk superliga. Som vanlig på fredager er det også fulle serierunder i både Ligue 2 i Frankrike og Eerste Divisie i Nederland. På hockeyfronten er det full runde i Hockeyallsvenskan, mens det spilles to kamper i NHL natt til lørdag.

Borussia Dortmund - Paderborn handikap fulltid 0-2 - H 1,95 (spillestopp kl 20.25)

Tysk Bundesliga der det er spilt 11 serierunder. Borussia Dortmund nede på 6. plass etter å ha røket 0-4 borte mot Bayern München i siste seriekamp før landslagspausen. Borteproblemene fortsetter dermed for Dortmund som kun har vunnet en av seks bortekamper (1-3-2). Hjemme i Dortmund går som vanlig ting utmerket med 4-1-0 på de fem første. Totalt 19 poeng og seks poeng opp til serieleder Borussia Mönchengladbach, men kun to poeng opp til Leipzig på 2. plass. Kommende onsdag venter en svært viktig bortekamp mot Barcelona i Champions League. Thomas Delaney skadet seg i Danmarks landskamp mot Irland mandag og er ute. Delaney har dog ikke spilt fast denne sesongen. Ellers er det ingen viktige fravær for Dortmund.

Desidert sist

Nyopprykkede Paderborn har som ventet fått det tøft og står med kun fire poeng etter de 11 første serierundene. Den eneste seieren er kommet hjemme mot Fortuna Düsseldorf. På bortebane er det kun blit ett poeng på de fem første. Paderborn har ingen fravær av betydning.

Borussia Dortmund med seierssifrene 5-1 (Augsburg), 4-0 (Bayer Leverkusen), 3-0 Wolfsburg)og 1-0 (det var mot serieleder Mönchengladbach). De har altså vært helt overlegne mot de fleste og tabelljumbo Paderborn er svakere enne disse lagene. Dortmund til å vinne med tre mål eller mer til 1,95 i odds spilles. Dette objektet kan dog ikke singelspilles, så vi må kombinere.





Fulham - Queens Park Rangers over 2,5 mål - 1,57 (spillestopp kl 20.40)

Fulham har dominert de fleste kampene sine denne høsten, men har ikke bedre enn 7-5-4 total og ligger på 7. plass med 26 poeng. Kun sju poeng skiller opp til serieleder West Bromwich. Til tross for markant spillemessig overtak hjemme mot Hull nest sist, endte det med 0-3 tap. Sterk 1-0 seier borte mot Birminghamp i siste seriekamp før landslagspausen. Totalt 4-2-2 hjemme på Craven Cottage. Aleksandar Mitrovic pådro seg sitt femte gule kort mot Birmingham og er ute med karantene i kveld. Men Tom Cairney, Harry Arter og Joe Bryan kan alle være tilbake.

Nedadgående formkurve for QPR i de siste seriekampene før landslagspausen. Kun to poeng på de fire siste og skuffende med kun 2-2 hjemme mot Middlesbrough sist. Ligger på 10. plass med 24 poeng, men er ikke ventet å kjempe om playoff. Totalt 7-3-6, mens de står med 4-0-3 på sju spilte bortekamper. Geoff Cameron pådro i likhet med Mitrovic sitt femte gule kort for sesongen i forrige seriekamp og soner karantene for QPR. Forsvarskollega Yoann Barbet er ute med skade.

Det er ingenting å si på underholdningen i Fulhams hjemmekamper. De tre siste har endt 2-2, 3-2 og 0-3 og totalt er det blitt 25 scoringer i Fulhams åtte hjemmekamper. Queens Park Rangers har også vært involvert i mange målrike kamper i det siste og seks av de sju siste er gått over 2,5 mål.

Det endte forøvrig 2-2 i tilsvarende kamp på Craven Cottage sesongen 2017/18 da Fulham rykket opp til Premier League. 1,57 på at fredagens kamp går over 2,5 mål er spillbart selv om Mitrovic soner karentene for hjemmelaget.

Over 2,5 mål i kampen Fulham - Queens Park Rangers kombineres med minimum tremålsseier for Borussia Dortmund. Totalodds på denne dobbelen 3,06.

