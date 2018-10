Ekkel kamp for Brann

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Syv kamper fra Eliteserien her hjemme er naturligvis det som fenger mest på søndagens langoddsprogram.I tillegg er det tilnærmet full runde i OBOS-ligaen og det spilles en rekke interessante kamper rundt omkring i Europa, med Inter mot AC Milan som den største godbiten i Serie A.

Stabæk - Brann H 2,75 (spillestopp kl. 1955)



Det er mye som står på spill for begge lagene i denne kampen. Med fem serierunder igjen av sesongen, ligger Stabæk på direkte nedrykksplass med 24 poeng.

Men; det er tett i bunnen av Eliteserie-tabellen, og bæringene har bare to poeng opp til kvalikplassen og til en trygg plass.

De viser brukbar form med bare to tap på de åtte siste kampene. Hjemme på Nadderud har de ikke vist nedrykkstakter. Der har de tatt 20 av 24 poeng.

De har faktisk kun tapt én av de siste åtte hjemmekampene . Sist de tapte hjemme var mot Sarpsborg 8. mai.

Aboukakar Keita er suspendert i søndagens match på grunn av gule kort, mens Hugo Vetlesen sliter med en snakelskade. Den tidligere Brann-spilleren Vadim Demidov blir antakeligvis spilleklar.

I slutten av juli hadde Brann syv poengs forsprang på Rosenborg, men svake resultater i juli gjorde at trønderne gikk forbi bergenserne på tabellen i starten av august.

Brann har flere ganger hatt sjansen til å tette gapet, men har misbrukt mulighetene hver gang RBK har gått på overraskende poengtap. Nå ligger trønderne fire poeng foran Brann, og laget fra byen mellom de syv fjell må ha tre poeng på Nadderud for å henge med i gullkampen.

Problemet er bare at formen på bortebane ikke har vært noe å skryte av. Brann har kun vunnet én av de siste fem kampene på fremmed gress, hvorav fire er tapt.

De har Rosenborg hjemme i neste serierunde, og skal det bli litt spenning før den kampen, er søndagens bortekamp en match bergenserne må vinne. Men Brann har altså tapt tre av sine fire siste bortekamper mot Stabæk, og jeg tror de kan få trøbbel igjen på Nadderud.

Hos Brann er Samuel Sahin-Radlinger og Ludcinio Marengo fortsatt uaktuelle etter kneoperasjoner.

Ruben Kristiansen er tilbake etter å ha blitt operert for Gilmore's Groin, og igjen aktuell for kamp. Amer Ordagic har trent bra denne uken og er på vei tilbake fra skade.

Brann har kun vunnet én av de siste åtte bortekampene mot Stabæk. Forrige sesong gikk Brann på et forsmedelig 0-2-tap på Nadderud. Før søndagens kamp har Brann spilt tre kamper på rad uten seier. Nå møter de et Stabæk-lag som kjemper for å overleve i Eliteserien. Det blir ikke lett. Franck Boli har scoret syv mål på de fem siste kampene for Stabæk, og jeg tror han kan skape problemer for et litt shaky Brann-forsvar søndag kveld.

Denne kampen er helt åpen, men hjemmebanefordelen og statistikken på Nadderud taler for Stabæk-seier. Hjemmeseier gir 2,75 i odds. Spillestopp er klokken 1955.

