Ellevill dobbel til 5,40 i odds

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Bonuspotten skal ut på lørdagskupongen

V75 Färjestad: Unionstrav på Färjestad - Du kan vinne 24 millioner

Oddsdobbel Premier League: En Premier League-dobbel spilles

Oddsdobbel Premier League: City og Liverpool er for store favoritter

V5-lunsj: Vorspiel i Drammen

Oddssingel Premier League: 4,10 i odds på United-seier

Oddssingel Premier League: Watford kvitter seg med London-komplekset

Lotto: Du kan vinne 40 millioner

Lotto lørdag: 14 millioner kroner i Lotto-potten. Leverer kupongen her

Det er et herlig langoddsprogram denne lørdagen, hvor blant andre Liverpool, Manchester United og Tottenham er i aksjon. I tillegg spilles det en interessant kamp i den norske Eliteserien mellom Odd og Vålerenga, og det er som vanlig tilnærmet full serierunde i Championship, League One og League Two, samt et par spennende kamper fra spansk La Liga.

Parma – Cagliari 2,25 – 2,95 – 2,85 (spillestopp kl. 1455)

Den gamle storklubben Parma gikk konkurs våren 2015 og ble sendt ned til Serie D. Etter tre opprykk er laget fra skinkebyen tilbake på øverste nivå i Italia denne sesongen.

Etter tre kamper på rad uten seier, imponerte Parma i forrige serierunde da de overraskende slo hardtsatsende Inter 1–0 på bortebane.

Kan de ta sin andre seier på rad lørdag ettermiddag? Ja, tror jeg.

Cagliari har riktignok fått en bra start på sesongen. De tapte 0–2 i serieåpningen mot Empoli, men er ubeseiret i de tre siste kampene. De har spilt uavgjort hjemme mot Sassuolo (2–2) og AC Milan (1–1) og de har vunnet 1–0 borte mot Atalanta.

Gjestene tar vanligvis mesteparten av poengene sine på hjemme på Sardinia, men har et merkelig overtak på akkurat Atalanta. De har vunnet fire av de fem siste kampene mot dem.

Se alle årets drakter i italiensk Serie A her!

Bortestatistikken deres er ikke særlig imponerende. De tapte nesten 60 prosent av bortematchene sist sesong, og slapp inn 1,6 mål i snitt per kamp. Like bekymringsfullt er det at de bare scoret 15 mål på 19 bortekamper forrige sesong.

Parma skulle vunnet serieåpningen mot Udinese. De ledet 2-0, men slapp Udines inn igjen i kampen og den endte 2–2. I forrige hjemmekampen spilte de jevn med fjorårets seriemester Juventus, men tapte 1–2.

Det nyopprykkede laget skal ha gode muligheter for å ta sin første hjemmeseier lørdag. Cagliari har nemlig tapt fem av de syv siste bortekampen. Jeg tror på Parma-seier til 2,25 i odds. Denne brukes i en finfin dobbel.

Lotto lørdag: 14 millioner kroner i Lotto-potten. Leverer kupongen her!



Burnley – Bournemouth 2,65 – 3,15 – 2,40 B (spillestopp kl. 1555)

Sean Dyche og Burnley opplever sin verste sesongstart i Premier League noensinne. De ligger på bunn av tabellen med 0-1-4 og 3–10 i målforskjell på de fem første kampene.

Ett poeng fra de fem første kampene er Burnelys verste start i toppdivisjonen siden 1927. Den gangen tapte de alle de fem første kampene.

Se alle de nye draktene i Premier League her!

Burnley har tapt de fire siste kampene, og kan ikke lenger skylde de svake resultatene på Europa League etter at de røk ut av turneringen for tre uker siden.

Hjemme på Turf Moor har Lancashire-klubben tidligere vært vanskelige å slå, men nå har Burnley tapte de to første hjemmekampene sine, henholdsvis 1–3 mot Watford og 0–2 mot Manchester United.

Det største problemet for Sean Dyche er at laget hans lekker som en sil. De har allerede sluppet inn ti mål denne sesongen, det er like mange som de slapp inn på de 13 første kampene forrige sesong.



De kan få det tøft mot et Bournemouth-lag som har imponert offensivt i seriestarten.

Bournemouth er inne i sin fjerde sesong på øverste nivå i England, og i motsetning til Burnley har The Cherries fått en drømmestart på sesongen. De har tatt ti poeng på de fem første kampene, noe som er det beste de har prestert noensinne.

Følg Spillsenteret på Facebook!

Joshua King & Co. tok sin første seier på Turf Moor i mai, og de har gode muligheter til å skaffe seg en luke på tolv poeng ned til tabelljumboen og påføre Burnley sitt femte strake ligatap.

Forrige helg vant de 4–2 mot Leicester hjemme på Vitality Stadium, og de slo dermed raskt tilbake etter tapet mot Chelsea.

I den kampen var Ryan Fraser helt fantastisk. Skotten har scoret etter vært nest sist på ballen på halvparten av de ti målene til Bournemouth. For Burnley er det imidlertid en nordmann som har skapt mest problemer for dem. Josh King har nemlig scoret i de tre siste møtene mellom de to lagene.

Burnley mangler Ben Gibson som ble operert på torsdag. Steven Defour og Robbie Brady er begge på vei tilbake fra kneskader, men de spiller ikke lørdagens kamp.

Charlie Daniels er ute hos Bournemouth med en kneskade, i tillegg er Kyle Taylor usikker. Junior Stanislas kan være tilbake på banen for første gang på seks måneder.

Lørdagsdobbel Parma + Bournemouth

Jeg synes det er litt overraskende at oddsen på Bournemouth-seier er hele 2,40. Burnley nedturen fortsetter lørdag, tror jeg. De får det tøft mot et Bournemouth-lag som skaffet seg en solid dose selvtillit etter den flotte seriestarten.

Lørdagens dobbel er Parma + Bournemouth. Denne kombinasjonen gir flotte 5,40 i odds. Spillestopp er klokken 1455.