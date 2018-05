En fireoddser prøves på Villa Park

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Tirsdagens langoddsprogram byr blant annet på semifinale i play-off fra England. Der skal Aston Villa ta i mot Middlesborough til den andre kampen mellom disse. Det er og innslag av toppdeivisjonen i både Nederland og Sverige. Det er og gruppespillets siste dag i Hockey-VM i Danmark i dag.



Aston Villa - Middlesborough U/U 4,10 (Spillestopp 20:40)

Hjemmelaget var imponerende gode i Middlesborough der de tok med seg en sterk 1-0-seier tilbake til Birmingham. Jeg likte veldig godt måten laget forsvarte seg på. De virket bunnsolide. I årets championship har Aston Villa en meget sterk statistikk på hjemmebane. De kan vise til 14-7-2 på 23 hjemmekamper. Og kun tape to hjemmekamper i år er meget sterkt, og det viser selvfølgelig at det er meget vanskelig å komme til Villa Park. Hyggelig statistikk for hjemmelaget er at de siste 15 gangene et lag har vunnet sin første semifinalekamp på bortebane i play-off, har de tatt seg videre til finalen. Aston Villa slapp inn tredje minst i årets Championship, og vil garantere forsvare seg godt i dagens kamp. Jeg tror Bruce sitt mannskap avanserer i kveld.



Ahmed Elmohamady måtte ut med skade i Middlesborough for tre dager siden, og er høyst usikker til dagens oppgjør. James Bree ventes å ta over backrollen i dagens kamp. Jed Steer, Axel Tuanzebe og Andre Green er uaktuelle til dagens kamp.



Bortelaget var merkelig tamme i hjemmekampen mot Villa. De hadde altså ikke tapt på de siste fire kampene før møtet med Villa, og innsatsen var derfor skuffende. Tony Pulis sine gutter må prestere på en helt annen måte i dagens kamp. 8-7-8 er årets bortebanestatistikk i Championship. På de siste ni bortekampene har laget kun tatt to seire, men fire av disse har dog endt i uavgjort. Kveldens oppgjør ble spilt 12. september i serien. Det endte 0-0.



Dani Ayala måtte byttes ut etter 60 minutter i lørdagens kamp, og er usikker i kveld. Uten dette er det kun Rudy Gestede som ikke er klar for bortelaget. Pulis har en sterk tropp med seg til Villa Park.



Konklusjon: Hjemmelaget ønsker seg en jevn kamp, og bortelaget har spilt mye uavgjortkamper på bortebane i år. Vi tror de første 45 minuttene blir meget jevne, og at det er uavgjort til halvtid. Vi tar og sjansen på at det står uavgjort etter fulltid, oddsen 4,10 er nemlig meget god.