En jevn affære i Birmingham

Da har vi lagt onsdag og torsdag bak oss, og det har ikke akkurat vært de største menyene disse dagene. Fredagen er helt klart bedre, og flere spennende kamper venter. Det spilles kamper fra både Championship, LaLiga, Bundesliga og Ligue 1 denne fredagen. Dermed kan vi kalle denne fredagen et aldri så lite vorspiel til helgens begivenheter. La helgen komme!

Birmingham - West Bromwich U (Spillestopp 20:40)



Her er det snakk om et Birmingham-derby i Championship, når WBA tar turen over til andre siden av byen til møtet med Birmingham på St. Andrews. Begge lag har startet svakere enn forventet. Hjemmelaget har virkelig slitt i innledningen.



Kampen om hegemoniet i Birmingham er tøft i år, med både Birmingham, WBA og Aston Villa i Championship. Birmingham har startet meget svakt. Laget har ennå ikke vunnet etter seks spilte, og bare målforskjell skiller fra nedrykk. Det er og sportslig problemer i Birmingham, da de trues med trekk på tolv poeng, etter brudd på fairplay-regler. Det er tidlig ennå, men Birmingham må opp i ringene, ingen tvil om det. Det er tøffe tider. Hjemme på St. Andrews har laget rukket å spille tre kamper så langt, og alle oppgjørene har endt i poengdeling. De blå spilte 0-0 mot QPR sist kamp.



West Bromwich rykket ned fra Premier League sist sesong. De fikk en meget tøff start på sesongen da de tapte for Bolton i sesonginnledningen, og det på hjemmebane. Målsetningen er helt klart å gjøre oppholdet i Championship så kort som mulig. Ut ifra det har starten på denne sesongen ikke vært mer enn brukbar. 10 poeng etter de første seks spilte, og fire poeng bak Leeds på tabelltoppen er ikke bra nok. Sist bortekamp ble det tap mot Middlesbrough. Borteformen lyder på 1-1-1 etter de første tre. Undertegnede så kampen mot Forest da det ble 1-1. En meget jevn kamp. Slik rapportene lyder, har de to andre bortekampene også vært meget jevne. Sist ble Stoke slått 2-1 hjemme på The Hawthorns.



Begrunnelse U: Hjemmelaget sliter med å ta en trepoenger hjemme, og jeg ser ikke bort i fra at den kan komme her. De slår nemlig snart tilbake, for de er ikke et dårlig lag. Men West Bromwich er et godt lag, og jeg forventer meg et meget jevnt oppgjør. 3,00 på at denne kampen ender i poengdeling finner jeg veldig spillbart. Det må prøves. For dere som vil spille et av lagene, spill Birmingham!

