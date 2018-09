En Premier League-dobbel spilles

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram denne lørdagen, hvor blant andre Liverpool, Manchester United og Tottenham er i aksjon. I tillegg spilles det en interessant kamp i den norske Eliteserien mellom Odd og Vålerenga, og det er som vanlig tilnærmet full serierunde i Championship, League One og League Two, samt et par spennende kamper fra spansk La Liga.

Crystal Palace - Newcastle H - 1,85 (Spillestopp 15:55)

Newcastle tar turen ned til hovedstaden og møtet med Palace på Selhurst Park. Et hjemmelag som har spilt inn seks poeng på de første fem spilte, mens gjestene så langt står med et fattig poeng. Crystal Palace har startet greit. Men ikke mer.

Normalt er Palace sterke foran sitt meget entusiastiske publikum på Selhurst Park. Så langt er imidlertid hele poengfangsten hentet på bortebane. Hjemme er det blitt to tap, og det mot Liverpool og Southampton. I tillegg til dette så har altså ikke laget maktet å score foran sine fans enda. I siste kamp vant man meget sterkt 1-0 borte mot Huddersfield, og det var helt klart en opptur. Selv om Huddersifeld trolig blir et bunnlag i år. Et nytt tap på hjemmebane i dag går ikke. Vi tror klart mest på at laget tar sin første trepoenger her. Om Roy Hodgsons mannskap finner tilbake til hjemmeformen blir det trolig en grei sesong for Londonklubben. Wickham og Dann er ute med skader, mens Benteke er tilbake i trening.

Newcastle har hatt en meget tung start på sesongen. 0-1-4 på de første fem og et fattig poeng innspilt av de første 15 mulige er stygge tall. Det skal dog understrekes at kampprogrammet ikke har vært til Newcastle sin fordel. Tapene har kommet mot Tottenham, Chelsea, Man. City og Arsenal. Etter det knallharde kampprogrammet i sesonginnledningen blir de neste kampene meget viktig for Newcastle. Lejeune eneste fravær fra troppen til denne kampen.

Begrunnelse H: Vi tror det snur for Palace på hjemmebane i dag. Newcastle møter ikke et topplag i dag, men har ikke vært veldig imponerende heller. 1,85 på hjemmeseier på livlige Selhurst Park kjøper vi. Vi har en sterk følelse for at hjemmestatistikken snur for Palace.

Leicester - Huddersfield H - 1,55 (Spillestopp 15:55)

Huddersfield tar turen til Leicester og King Power Stadium. Vertene med seks poeng på de første fem spilte, mens gjestene med meget svake to poeng så langt.

Leicester har startet brukbart, men ikke mer. Etter det noe uheldige tapet på Old Trafford mot Man United i seriepremieren, har laget vunnet to og tapt to. i siste kamp noterte man seg for et skuffende 2-4-tap borte mot overraskelsen Bournemouth. Den mest overraskende vinneren i Premier League-historien må opp et nivå for å lukte på en plass på øverste halvdel av tabellen. Vi må innrømme at vi har blitt litt skuffet over Leicster denne sesongen, og man må nærmest forvente en trepoenger i denne kampen.

Matthew James er ute med akillesskade, ellers mønstrer Claude Puel full tropp.

Huddersfield endte på en 16.plass sist sesong, og vil etter alle solemerker få en ny tøff sesong. Så langt har laget bare to poeng på kontoen og man venter fortsatt på den første seieren. Meget svake 0-1 hjemme mot Crystal Palace i siste kamp er heller ikke bra nok. Det blir trolig en lang kamp om å overleve for Huddersfield nok en gang, for vi synes ikke David Wagner sine gutter virker spesielt sterke.

Begrunnelse H: Vi må kunne forvente at Leicester slår Huddersfield på hjemmebane. Vi har en meget god følelse på hjemmeseier i denne kampen. For dere som vil legge til litt mer risiko kan spille handicap-seier til Leicester, men vi nøyer oss med hjemmeseier til 1,55, og finner det spillbart. I kombinasjon med Palace, som gir 1,85, får vi en totalodds på 2,87 på denne dobbelen!