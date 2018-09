Engelsk dobbel til fire ganger pengene

Lørdagens langoddsprogram har igjen sitt fokus på Uefa Nations League. Det spilles syv kamper, og toppoppgjøret England - Spania gleder vi oss til. Det kan bli en ordentlig godbit. Her hjemme i Norge skal det og spilles kamper nedover i divisjonene. Åtte kamper skal spilles i PostNord-ligaen. Vi skal heller ikke glemme de alle flotte kampene fra League One i England. Vi gleder oss!

Accrington Stanley - Burton H - 2,25 (Spillestopp 15:55)

To veldig ukjente lag i dette oppgjøret på Wham Stadium. Accrington og Burton er sjelden kost på norske tippelapper, og slikt har det vært en stund. Hjemmelaget har innledet sesongen bedre enn gjestene.



Accrington rykket opp som seriemestere i League Two sist sesong. Laget har tatt nivået et trinn høyere greit. Litt snodig innledning på sesongen. Så langt har klubben ingen seire hjemme og ingen tap borte. 0-2-1 er ingen imponerende hjemmestatistikk. Accrington spilte 1-1 hjemme mot Scunthorpe i siste kamp, og er nå på en åttendeplass etter seks spilte.



Burton rykket ned fra Championship sist sesong. Ingen verdens ting tyder på en snarlig retur til den divisjonen. Laget har magre seks poeng etter seks kamper, og bare to små poeng ned til nedrykk. Borteformen har vært katastrofal så langt. Tre strake tap, og bare to mål scoret. De tok en fin hjemmeseier i siste kamp med 3-0 over AFC Wimbledon, og er kanskje på vei opp i form? Vel, vi tror dog på en hjemreise uten poeng her.

Nei, hjemmelaget har ikke en eneste seier så langt, og det er ikke sterkt. Men i dag møter dem et meget svakt bortelag, og fakta er at Accrington skal være et bedre lag enn Burton. Det ligger derfor, synes vi, veldig an til at Accrington i dag tar sin første seier på hjemmebane. Vi synes 2,25 er mer enn god nok odds!

Portsmouth - Shrewsbury H - 1,85 (Spillestopp 15:55)

Shrewsbury ankommer Fratton Park til en meget vanskelig oppgave. Det er topp mot bunn i dette oppgjøret.



I likhet med Sunderland i den første kampen på kupongen, har også Portsmouth vandret gal vei, fra toppdivisjonen til nivå tre. Det meget entusiastiske hjemmepublikumet i Sør-England har vært sulteforet på suksess den siste tiden. I år virker laget dog meget sterkt, og er blant favorittene til opprykk. Tre solide seire hjemme og samlet 5-1-0 etter seks spilte kamper gir andreplass på tabellen, bare målforskjell bak topplassen til Peterborough. 3-0-seier hjemme mot bunnlaget Plymouth sist.



Shrewsbury sliter i sesonginnledningen. Fattige tre poeng bokført av de første 18 mulige er svakt. Laget har ennå ikke vunnet i ligaen. Ankommer Fratton Park med 0-1-2 på de første tre borte. Og i øyeblikket har ingen av disse bortekampene vært mot motstand som ligger på topp seks - i øyebliket. Vi laget skal få det veldig tøft mot dagens motstand. 1-1 hjemme mot Bristol Rovers i siste kamp var et greit resultat. Men Bristol, i likhet med Shrewsbury er i øyeblikket på direkte nedrykk.

Konklusjon: På denne dobbelen får vi 4,16 i odds. Det finner vi veldig spillbart. Det bør være en god sjanse til at denne sitter!