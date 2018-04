Engelsk dobbel til nesten fem ganger pengene

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss på 2. påskedag. Det er full runde i Eliteserien og det er serieåpning i OBOS-ligaen. I tillegg er det tilnærmet fulle serierunder i både Championship, League One og League Two i England. I Sverige er det som kjent oppstart i Allsvenskan denne påskehelgen.

Bristol City - Brentford H 2,10 (spillestopp kl 15.55)

Det skal spilles 46 serierunder i Championship og de aller fleste lagene har spilt 39 kamper. Blant dem er Bristol City som i aller høyeste grad er med i playoffkampen. Laget ligger på 7. plass med 62 poeng, det er samme poengsum som Middlesbrough og Derby på plassene foran, og således er det kun målforskjellen som skiller fra playoff. Formen viser 2-2-1 på de fem siste seriekampene og hjemme er tallene sterke 10-5-4. Mandag returnerer Aden Flint etter tre kampers karantene, mens spissen Jamie Paterson var tilbake etter et skadefravær fredag.

Brentford har også spilt 39 seriekamper og står med 55 poeng. Ligger på 11. plass og har altså sju poeng opp til playoff. Formen er dog ikke allverden med kun en seier på de seks siste seriekampene (1-2-3). 7-3-9 er bortetall på det jevne. Ryan Woods soner karantene for rødt kort mot Sheffield United fredag, mens Romaine Sawyers på sin side er tilbake etter karantene.

2,10 på hjemmeseier synes godt betalt her og spilles.

Charlton - Rotherham H 2,35 (spillestopp kl 15.55)

Velkjente Lee Bowyer ble for noen uker siden gitt det såkalte caretaker manager-ansvaret for Charlton som kjemper om å nå playoff i League One. Også i denne divisjonen spilles det 46 serierunder, men her er det både lag som har spilt 37 og 40. Charlton har spilt 38 og og ligger på 8. plass og har kamper tilgode på alle fire lagene som er på playoff i øyeblikket. Står med 58 poeng og det er kun to poeng opp til playoff. Sju poeng på de tre siste seriekampene og ingen baklengsmål. 9-6-5 er bra hjemmetall. Bowyer har ingen nye skader eller karantener i sitt lag.

Rotherham har et solid grep om en playoffplass. Ligger på 4. plass med totalt 66 poeng etter 39 spilte kamper. Dog er det hele 13 poeng opp til Blackburn på direkte opprykk, så den oppgaven ser håpløs ut. Ned til plass sju og under playoffstreken, skiller det åtte poeng. Formen er dog svært diskutabel med kun en seier på de fem siste seriekampene (1-1-3) og motstanden har heller ikke vært den tøffeste. Totalt 8-3-8 på bortebane. Mandag må laget unnvære forsvarsspilleren Joe Mattock som måtte ut med skade langfredag og Richie Towell er høyst usikkkr med hamstringsproblemer.

2,35 er flott odds på hjemmeseier og vi kombinerer Charlton med seier til Bristol City og får en dobbelodds på spreke 4,94.