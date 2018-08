Engelsk tirsdagsdobbel til glimrende odds

Det er et fullspekket langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Det spilles ti returkamper i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League, mens Sogndal jakter tre nye poeng borte mot Strømmen i tirsdagskampen i OBOS-ligaen. I tillegg skal det spilles hele 34 kamper i den første runden av den engelske ligacupen. Og i Superettan jakter Andreas Granqvist og hans Helsingborg serieledelse når de tar turen til Göteborg og bortekamp mot Ørgryte.

Leeds United – Bolton Wanderers 1,60 – 3,65 – 4,10 H (Spillestopp kl. 2040)

Leeds har fått en drømmestart på sesongen. Først banket de opprykkskandidat Stoke 3–1 hjemme på Elland Road, og deretter knuste de Frank Lampards Derby hele 4–1 på bortebane.

Leeds har et brukbart tak på Bolton. Den tidligere storklubben fra Yorkshire er ubeseiret i de syv siste kampene mot tirsdagens gjester. Bolton har kun vunnet én av de siste elleve kampene mot Leeds.

Bolton blir likevel ingen pushover for Leeds. I likhet med Yorkshire-laget har også Bolton fått en bra start på sesongen. De har tatt fire poeng av seks mulige så langt i Championship. Med gode prestasjoner mot Bristol City og West Brom, vil The Trotters komme til kampen på Elland Road stinne av selvtillit.

Yorkshire-lagets manager Marcelo Bielsa har sagt at han vil skifte ut store deler av laget i ligacupen. Det betyr antakeligvis at nysigneringene Lewis Baker, Patrick Bamford, Jamal Blackman og Jack Harrison kan komme til å spille sin første kamp fra start for Leeds.

Stuart Dallas og Adam Forshaw er fortsatt ute med skader. Sammy Ameobi og Clayton Donaldson er usikre hos Bolton. De spilte ikke i 2-2-kampen mot Bristol City i helgen.

Da lagene møttes på Elland Road sist sesong vant hjemmelaget 2–1. Jeg venter meg en ny jevn kamp. Det er alltid vanskelig å vite hvilke lag klubbene stiller med i denne turneringen, men jeg mener uansett at Leeds skal ha en god nok stall til å kunne ta seg videre i denne turneringen, selv om de slipper til mange av benkesliterne. Oddsen er 1,65 på hjemmeseier, og bruker denne i en kombinasjon med Wigan.

Rotherham United – Wigan Athletic 2,25 – 3,10 – 2,65 B

Rotherham fikk en marerittstart. I første serierunde tapte de hele 1–5 mot Brentford, men de slo tilbake i helgens match mot Ipswich, hvor de vant 1–0. Seieren satt langt inne. Michael Smith scoret på overtid, og det var en scoring som kom mot spillets gang.

Rotherham hadde kun 37 prosent av ballinnehavet i kampen matchen, og de skapte færrest målsjanser. Det viktigste for Rotherham var imidlertid at de tok sesongens første seier.

Seieren var viktig etter den elendige forestillingen mot Brentford på bortebane. De hadde ballen enda mindre i den kampen enn mot Ipswich, og ble fullstendig rundspilt.

Wigan har fått en bra start på sesongen. Begge de to første kampene har endt 3–2. De slo Sheffield Wednesday i den første kampen, men tapte mot Aston Villa.

Selv om de tapte mot Villa, spilte de en god kamp mot et Birmingham-lag som er sterke på hjemmebane. Wigan har vist at de har kvalitet og en spillestil som kan utfordre topplagene i Championship. Spørsmålet er hvor mange sentrale spillere manager Paul Cook vil hvile i tirsdagens kamp.

Uansett har han en brukbar stall. Wigan signerte flere gode spillere før overgangsvinduet stengte. Josh Windass ble hentet fra Rangers. Han scoret 18 mål på 41 kamper i alle kamper sist sesong, mens spissen Joe Garner og midtbanespiller Lee Evans har vist at de holder nivået i divisjonen.

Paul Cook vil trolig slippe til flere av de nye spillerne i denne kampen, for å få spilt dem inn og avlaste resten av troppen. Nysigneringen Kal Naismith og Leo da Silva Lopes kan debutere, i tillegg vil trolig Alex Bruce og Jamie Walker få muligheten fra start.

Jeg tror Wigan har de kvalitetene som skal til for å vinne mot Rotherham. Men jeg sier ikke det blir enkelt. Rotherham vant nemlig de fem siste hjemmekampene sist sesong, og de har bare tapt fem av de siste 25 hjemmekampene.

Samtidig er Wigan er utrolig bra bortelag. De vant 16 av 23 bortekamper forrige sesong. Wigan-seier belønnes med pene 2,65 i odds.

Tirsdagens dobbelttips fra England er Leeds + Wigan. Denne kombinasjonen gir flotte 4,24 i odds. Spillestopp er klokken 2040.