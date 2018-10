England jakter revansje mot Kroatia

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredag er det nye landskamper i Nations League som skal spilles og totalt er det sju landskamper som skal spilles fredag. Ellers er det en del kamper fra Eerste divisie i Nederland og det er kamper fra irsk premier division. I Sverige spilles det full runde i Hockeyallsvenskan.

Storkamp fra gruppe 4 i divisjon 1 i Nations League. Kroatia gjorde et fantastisk bra VM og kom seg altså helt til finale. Der ble det tap 2-4 for Frankrike i finalen. Danijel Subašić, Mario Mandžukić og Vedran Ćorluka har gitt seg på landslaget, mens både Luka Modric og Ivan Rakitic er med videre. Fikk dog juling så det holdt borte mot Spania i sin åpningskamp i Nations League og røk 0-6. Anderlecht-spissen Ivan Santini ble foretrukket som spiss i den kampen, nå som Mandzucik har gitt seg. Så får vi hva trener Zlatko Dalic velger denne gang. Viktige Dejan Lovren og Ante Rebic var ikke med mot Spania, men begge er tilbake til fredagens kamp. Men samtidig er både Sime Vrsaljko og Marcelo Brozovic ute fra den kampen grunnet skader.

Også England gjorde et flott Vm-sluttspill i sommer. Tok seg helt til semifinale der laget røk 1-2 for nettopp Kroatia etter ekstraomganger. England tapte i likhet med Kroatia sin åpningskamp mot Spania. Det var hjemme og det ble 1-2 tap. Ergo er begge lagene nullet av Spania i Nations League. Dele Alli, Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek, Luke Shaw og James Tarkowski er alle uaktuelle til fredagens kamp. Det kan blant annet gi debut for Ben Chilwell. Harry Kane og Raheem Sterling leder som i VM offensiven for England.

2,50 på hjemmeseier og 2,70 på borteseier forteller at bookmakerne og Norsk Tipping vurderer dette til en meget jevn kamp. Kroatia er nok litt svekket etter VM-sluttspillet i sommer, samtidig er det ingen tvil om at dette er tøff bortekamp for England. U er det mest sannsynlige utfallet og 2,95 i odds er klart akseptabel odds og spilles.

