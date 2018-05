Er dette tidenes mest ujevne cupfinale?

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Tirsdagens langoddsporgram er ikke veldig stort. Det er to høydepunkter denne tirsdagen. Den ene står Premier League for. Der spilles det en uhyre viktig kamp mellom Swansea og Southampton. Mens i Frankrike er det dukte for finale i cupen. Der møter gigantene Paris Saint-Germain trededivisjonslaget Les Herbiers.





Les Herbiers - Paris Saints-Germain Over 4,5 mål 2,20

Hjemmelaget har allerede, før finalen, oppnådd en sinnsyk bragd. Det er ekstremt imponrende hvordan laget har kommet seg til finalen. Laget har vunnet fem kamper i cupen før dagens finale. Her har de blant annet slått Ligue 2-laget Le Mans ut. I semifinalen slo de Chambly ut 2-0. Laget har ikke hatt en god sesong i seriesepillet så langt. En svak 13.plass på tredje nivå er fasiten. Vi må nok en gang si vi er imponerte over laget, men i dag har dem ingen mulighet til å lage noe cupbragd.

Paris Saints-Germain kommer til å vinne dagens finale, men hvor mye? Vi tror de vinner med mer enn fem mål. Det beste laget i Frankrike har virkelig vist muskler i år. I årets Ligue-1 har de kun tapt to kamper. De leder serien med hele 17 poeng. Real Madrid ble for sterke i Champions League, men PSG kan se tilbake på en god sesong. De kommer til å ta hjem årets cup også.

Vi tror på at det blir over 4,5 mål i denne kampen, og mener 2,20 er spillbart.

Helsingborg - GAIS H 1,67 (Spillestopp 18:55)

Hjemmelaget står med syv poeng på sine fire første kamper i årets Superettan. De har spilt to hjemmekamper så langt. Det har resulert i en seier og et tap. De har dog vært gode i kampene sine. Helsingborg har virkelig taket på dagens bortelag. I de siste seks møtene mellom disse, så har Helsingborg vunnet hele fire ganger. Vi tror at hjemmelaget vinner også kveldens kamp.

Bortelaget har et poeng mer enn hjemmelaget, men også en kamp mer spilt. De har spilt to bortekamper så langt i år, og det har resultert i en seier og en uavgjort. De to seirene GAIS har tatt så langt i år er mot Jönköpings Södra og Värnarmo. Disse to ligger i øyeblikket på 14 og 15. plass på tabellen. GAIS har alt i alt hatt en fin start på sesongen, men vi tror ikke de makter å slå dagens hjemmekamp.

Konklusjon: Helsingborg har meget gode vinnersjanser og 1,67 er godkjent odds på hjemmelaget. Vi kombinerer denne med over 4,5 mål i den franske finalen. Totaloddsen på denne dobbelen blir 3,67.