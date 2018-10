Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips Europa League: Europa-eventyret fortsetter i Sarpsborg

Lunsj-V4 Sverige: Flott V4-omgang til lunsj

Oddstips Europa League 2: Målfest på Stamford Bridge

V4/V5 galopp: Herlig torsdagsmeny på Øvrevoll

V5 Leangen: V5-lunsj med Atle Solhus som nøkkelkusk

En innbringende torsdag venter oss, og vi kan se frem imot fine oppgjør ute i Europa. Det er Europa League som står i fokus. Vi får se lag som Arsenal, Chelsea, Milan og Marseille i fokus. I tillegg til dette blir det veldig spennende å følge både Rosenborg og Sarpsborg. Ved siden av dette er det ikke mye på fotballfronten denne torsdagen, men det spilles fire kamper i Get-ligaen.

Sarpsborg 08 – Malmö FF S TV 2,85 3,05 2,20 H (spillestopp kl.2055)

Skandinavisk Europa League-match. Sarpsborg møter svenske Malmö FF til dobbeltoppgjør, og de kampene kan bli avgjørende for om østfoldingene går videre i Europa League eller ikke.

Sarpsborg har fått merke denne sesongen at det er vanskelig å sjonglere spill i Eliteserien og Europa League. I takt med suksessen i Europa har resultatene i den hjemlige ligaen gått ad unders. Sarpingene sto med syv tap på rad før helgens bortekamp mot Molde. Romsdalingene tok ledelsen tidlig, men Sarpsborg kom tilbake og scoret på to dødballer før pause. Erling Braut Haaland utlignet for Molde i annen omgang. Kampen endte 2-2, og det var et poeng Sarpsborg skal være godt fornøyd med.

Etter kun ett poeng på de åtte siste kampene, har laget falt helt ned på niendeplass i Eliteserien, og de kan glemme spill i Europa neste sesong. Det kan de antakeligvis leve greit med.

Europa-debutantene leder utrolig nok gruppen sin før torsdagens kamper, men alle lagene har like mange poeng. Sarpingene leder med flest scorede mål.

De slo den belgiske storklubben Genk 3–1 i Sarpsborg i forrige runde, og jeg tror de også kan slå Uwe Röslers Malmö FF på torsdag.

De en vanskelig bortekamp i Belgia mot Genk, og de skal møte favorittene fra Tyrkia, Besiktas, på hjemmebane. Derfor vet Geir Bakke at sarpingene trenger poeng i de skandivanske dobbeltoppgjøret om de skal henge med i kampen om å gå videre fra gruppen.



Sarpsborg spiller 4-4-2, De jobber knallhardt og presser ofte motstanderne høyt oppe i banen. De har spillertyper som kan tråkle seg gjennom Malmö FF-forsvaret om ikke svenskene er oppmerksomme. Dessuten er de farlige på dødballer.

Malmö FF har skuffet i Allsvenskan denne sesongen, og slik det ser ut akkurat nå kan de ikke komme høyere enn tredjeplass på tabellen. MFF har ikke gitt opp håpet om en kvalikplass til Europa League neste sesong. De ligger to poeng bak Hammarby, som de slo i helgen. I den kampen viste skåningene at de er i form.

At Sarpsborg fullt og helt kan konsentrere seg om Europa League er muligens en fordel for dem. Malmö FF har også slitt i bortekampene i Europa League, og den trenden må de snu om de har håp om å spille i Europa også etter jul.

Det kommer til å bli en tempofylt og fysisk kamp på kunstgresset i Sarpsborg torsdag kveld. Svenskene skal på papiret være et klart bedre enn Sarpsborg, men det virker som sarpingene har noen ekstra gir når det er Europa League. De kan ikke avskrives i noen kamper denne sesongen. Heller ikke denne.

Mot europeisk motstand på hjemmebane har Sarpsborg vunnet fire av fem kamper og fortsatt ikke tapt. At kampen spilles på kunstgress kan gi dem en liten fordel. Jeg har troen på Geir Bakke & Co. Hjemmeseier til Sarpsborg gir nydelige 2,85 i odds.

Klikk her for å levere dette spillet