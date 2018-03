Eventyret kan være over for Karlskrona

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er ingen tvil om at kamputvalget på Langoddsen søndag, bærer preg av den landslagspausen vi er inne i. Det er kamper fra Serie B og Segunda i Spania som dominerer kamputvalget, ispedd et par kamper fra League One og League Two i England. Så er det verdenscupavslutning for skiskytterne med fellesstart for både kvinner og menn i Tyumen, Russland.

Karlskrona - Timrå B 2,90 (spillestopp kl 18.25)





Mot alle odds så overlevde Karlskrona sin første sesong noensinne på det øverste nivået i svensk ishockey og endte på 11. plass forrige sesong. Denne sesongen har det gått betydelig tyngre og laget endte helt sist med skarve 47 poeng på 52 kamper. Laget avsluttet blant annet grunnserien med seks strake hjemmetap.

Timrå rykket ned fra SHL/Eliteserien etter sesongen 2012/13, og har ikke vært i nærheten av å rykke opp igjen de tre foregående sesongene. Men denne sesongen har laget ledet Hockeyallsvenskan det meste av sesongen og endte opp med åtte poengs forsprang til toeren Leksand. De to lagene møttes så i en best av fem-serie for retten til å møte Karlskrona i kampen for en ledig plass i SHL neste sesong. Timrå gjorde kort prosess og vant 3-0 i matcher. Det vrimler av unge talenter i Timrå, med Jonathan Dahlen som den største stjernen.

Karlskrona har hatt en meget svak sesong og har press på seg foran kveldens første av sju matcher. 2,90 at formsterke og Timrå tar første stikk spilles.