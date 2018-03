Eventyrlig forvandling for Alaves

Mandagens langoddsprogram byr på både Eliteseriefotball her hjemme og Premier League-fotball. Kristiansund tar imot Vålerenga hjemme, mens Stoke tar imot den suverene serielederen Manchester City i Premier League. I tillegg er det kamper både i La Liga og Bundesliga, samt dansk superliga. I Sverige spilles det hockey. Playinn til kvalserien for kvartfinale i SHL og playoff for kval til SHL. Raw Air har forflyttet seg til Lillehammer og der er det kvalifisering i kveld.

Alaves - Real Betis H 2,05 (spillestopp kl 20.55)

Etter å ha innledet sesongen med 11 tap på de 13 første seriekampene og kun to seire, så det blytungt ut for Alaves i midten av november. Men de 14 neste seriekampene har gitt 25 poeng (8-1-5) og når Alaves har 11 seriekamper igjen å spille, er avstanden ned til Las Palmas på nedrykksplass hele 11 poeng. Det er hjemmebane som har vært greien for Alaves denne sesongen (7-1-6), borte er ikke tallene like imponerende (3-0-10). Faktisk har laget 19 poeng på de sju siste hjemmekampene (6-1-0). Den viktige spissen Munir er tilbake etter karantene og dermed er kun langtidsskadde Carlos Vigaray som mangler for hjemmelaget i kveld.

Kveldens motstander Real Betis har gjennomført en bra sesong hittil, men agerer meget ujevnt. Står med 11-5-12 totalt og 37 poeng og ligger på 10. plass. Borte viser tallene 5-1-7, og formen viser 3-1-2 på de seks siste seriekampene. Antonio Sanabria og Zouhir Feddal er ute i kveld, mens velkjente Joaquin er usikker.

Det endte 1-0 til Alaves i tilsvarende seriekamp forrige sesong og med tanke på at Alaves har vunnet seks av sine sju siste hjemmekamper, synes 2,05 i hjemmeodds som bra odds og spilles.

FC København - Helsingør HUB pause - H 1,45

dansk superliga det det gjenstår en serierunde før serien deles i to, en mesterskapsserie og en nedrykksserie. Disse to lagene har to kamper igjen da de avslutter den 25 serierunden.

Ståle Solbakkens FCK har sikret seg plassen i mesterskapsserien og har sett klart bedre ut etter vinterpausen. Fire seire er tatt på dem seriekampene som er spilt etter pausen og laget kommer til kveldens kamp med tre strake seire i bagasjen. Seier i kveld vil gjøre at laget er ni poeng bak FC Nordsjælland på 3. plass og med tanke på at det spilles ti runder i mesterskapsserien er ikke ni poeng håpløst. 7-3-2 er gode hjemmetall. Keeper Robin Olsen er ute, mens langtidsskadde Erik Johansson endelig er på vei tilbake. Ellers er det ingen endringer for FCK.

Nyopprykkede Helsingør ligger helt sist med fattige 17 poeng og har tatt tolv av sine 17 poeng på hjemmebane. Borte er kun en kamp vunnet (1-2-9). Jonas Henriksen og Johannes Ritter er tvilsomme på grunn af skader i kveld.

I hele åtte av bortetapene har Helsingør ligger under til pause. Godtgående FC København bør ha svært gode vinnersjanser i kveld og 1,45 på at de leder til pause, er odds som forventet. Vi kombinerer denne med seier til Alaves og får dermed en totalodds på denne dobbelen på 2,97.