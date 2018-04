Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel 1: Rosenborg tar seg sammen

Oddsdobbel 2: Eventyrlig oppsving for Real Madrid

Oddsdobbel 3: Åsane kommer ned på jorden igjen

Oddssingel OBOS-ligaen: Sandnes Ulf får det ikke lett på Sotra

Tippetips: Brann får tillit på søndagskupongen

V4 Årjäng: Sesongpremiere på grensebanen

Søndagens langoddsprogram byr på klassikeren Rosenborg mot Molde i Eliteserien og ellers full runde i OBOS-ligaen. Det er toppoppgjør mellom Real Madrid og Atletico Madrid i La Liga, og både Arsenal og Chelsea er i aksjon i Premier League. I tillegg er det masse fotball fra både Italia, Spania og Tyskland og det er et meget innholdsrikt program vi har foran oss.

Real Madrid - Atletico Madrid H 1,70 (spillestopp kl 16.10)

Etter en moderat høstsesong både for Real Madrid og Cristiano Ronaldo har det sett strålende ut etter nyttår. Paris Saint Germain ble på overbevisende vis slått ut i åttedelsfinalen i Champions League og tirsdag kveld vant Real 3-0 borte mot Juventus i første kamp i kvartfinalen i Champions League. I La Liga står laget med 10-1-1 på de tolv siste seriekampene, og det nå skiller det kun fire poeng opp til Atletico Madrid på 2. plass. Med mannskapet ser det veldig bra ut.

Atletico Madrid har også gjort sine saker meget bra denne sesongen, selv om det ble en skuffende innsats i gruppespillet i Champions League i fjor høst og laget ikke gikk videre til sluttspillet. Havnet derfor i sluttspillet i Europa League, der laget er den store favoritten til å ta hjem tittelen. Torsdag kveld vant laget 2-0 hjemme over Sporting Lisboa i den første kvartfinalen. I serien står laget med 8-0-2 på de ti siste seriekampene og totalt med 20-7-3 (samtlige tap er kommet på bortebane). Ligger på 2. plass med 67 poeng. Filipe Luis er fortsat ute med skade, ellers har ikke manager Diego Simeone noen fravær av betydning.

Slik Real Madrid fremstår for tiden, skal det være flott vinnersjanse også i ettermiddag og vi spiller H til 1,70 i odds.

Tromsø - Ranheim H 1,75 (spillestopp kl 17.55)

Tromsø gjør sin første hjemmekamp for sesongen. Innledet med en meget svak seriepremiere borte mot Start og røk hele 1-4. Vesentlig bedre prestasjon borte mot Molde mandag, selv om det ble 1-2 tap. 6-5-4 hjemme på Alfheim forrige sesong og avsluttet da sesongen med å vinne fem av de sju siste hjemmekampene. Trener Simo Valakari kan mønstre et skadefritt mannskap.

Ranheim fikk altså utsatt begge sine kamper i de to første serierundene og var det eneste laget som gjorde det. Seriepremieren kunne ikke gått bedre. Laget valset over Stabæk og imponerte med 4-1 seier hjemme i Trondheim mandag kveld. 4-2-9 (2016) og 5-5-5 (2017) på bortebane i de to foregående sesongene i OBOS-ligaen, så Ranheim har ikke utmerket seg som et sterkt bortelag på nest øverste nivå. Ranheim kan stille med alle sine beste menn.

Tromsø er normalt gode hjemme og gjorde en bra figur borte mot Molde. Vi har god tro på at Tromsø får sesongens første trepoenger søndag. 1,75 på hjemmeseier er som det må være og kombineres med seier til Real Madrid. Totalodds på denne favorittdobbelen 2,98.