Everton har ingenting å spille for

Lørdagens langoddsprogram er som vanlig meget innholdsrikt. En rekker kamper fra Premier League og full serierunde i Championship står på menyenog i Trondheim tar Ranheim imot Vålerenga til Eliteseriekamp. Det spilles en kamp i OBOS-ligaen og en rekke kamper i både i de to Postnord-avdelingene og i seks avdelingene i Norsk Tipping-ligaen. Ellers er det en rekke kamper i Bundesliga, i Ligue 1 og det er kamper fra både La Liga og Serie A.

Huddersfield - Everton H 2,40 (spillestopp kl 15.55)

Nyopprykkede Huddersfield har seks poeng ned til Southampton og fire kamper igjen å spille. Tok tre livsviktige poeng i hjemmekampen mot Watford sist og tar et kvantesprang mot ny kontrakt med seier lørdag. Godkjente 6-5-6 på hjemmebane. Tom Ince har pådratt seg en hamstringsskade og blir ikke klar, ellers har ikke David Wagner nye skader eller karantener i sitt lag.

Everton har tatt 33 av sine 45 poeng hjemme på Goodison Park og har lite å spille for i sesongavslutningen, all den tid det er åtte poeng opp til Burnley på 7. plass (Europa League) og Everton kun har tre kamper igjen å spille. Begredelige 2-6-9 på bortebane. Morgan Schneiderlin, Leighton Baines og Dominic Calvert-Lewin er alle usikre for Everton, mens Gylfi Sigurdsson og Mason Holgate definitivt ikke rekker kampen.

Motivasjon og elendig bortestats for Everton borger for hjemmeseier her. Vi lanserte Huddersfield for 14 dager siden og gjør det samme denne lørdagen til flotte 2,40 i hjemmeodds.

Newcastle - West Bromwich H 1,70 (spillestopp kl 15.55)

Etter fire strake seire, ble det som forventet bortetap for Newcastle mot Everton mandag kveld (0-1). Newcastle har uansett klart seg meget bra i sitt comeback i Premier League og ligger på 10. plass med 41 poeng og er klar for en ny sesong på øverste nivå. 7-4-6 totalt på hjemmebane og fire strake hjemmeseire.

Nesten fortapte West Bromwich med fem poeng på sine tre siste seriekamper der bortetriumfen mot Manchester United nest sist rager høyest. Sist lørdag kom laget tilbake fra 0-2 hjemme mot Liverpool og fikset 2-2. Men med kun tre seriekamper igjen å spille, er avstanden opp til Swansea på sikker plass åtte poeng og det betyr at West Bromwich må vinne sine tre siste seriekamper og selv da, er det nesten usannsynlig at det går. 2-4-11 totalt på bortebane. Daniel Sturridge er endelig tilbake etter et par måneders fravær, og også Nacer Chidli er friskmeldt.

2-1-0 på de tre siste tilsvarende og Newcastle skal ha flotte vinnersjaner igjen. 1,70 på hjemmeseier er som det må være og spilles i kombinasjon med seier til Huddersfield. Totalodds på denne Premier League-dobbelen blir da 4,08.