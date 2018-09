Får Bruce fyken i Villa?

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Det er et omfattende langoddsprogram via har foran oss fredag. Det er blant annet toppoppgjør i Bundesliga mellom Hertha Berlin og Bayern München, og det er to høyinteressante kamper fra engelsk Championship. I tillegg er det kamp fra Ligue 1 i Frankrike, det er kamp fra La Liga i Spania og det er kamp fra den danske superligaen. Som vanlig er det også full serierunde i Ligue 2 i Frankrike på fredagene og det spilles to kamper i tysk 2. bundesliga.

Bristol City - Aston Villa H 2,40 (spillestopp kl 20.40)







Bristol City har fått en brukbar start på sesongen, men de har tapt to bortekamper på rad. Laget må slå tilbake nå når de tar imot Aston Villa hjemme på Ashton Gate.

Forrige fredag tapte Bristol City 1-0 mot Wigan. Manager Lee Johnsen hevdet etter kampen at han var flau over prestasjonene til laget sitt. De manglet bådfe tempo og energi i spillet, og de skapte nesten ikke en eneste sjanse før på overtid i annen omgang. Dermed gikk de på sitt andre bortetap på rad.

For ti dager siden tapte de 2-4 mot West Brom, men i den kampen spilte Bristol City bedre fotball enn mot Wigan. De styrte store deler av kampen på The Hawthornes, men de ble effektivt kontret i senk. Samtidig var ikke forsvarsspillet til Bristol City helt pertent.

Jeg er sikker på at Bristol City slår tilbake fredag. Før de to bortetapene, så hadde de fire seire på rad. De slo opprykkskonkurrentene Sheffield United og Swansea. I begge kampene viste de resolutt forsvarsspill og holdt nullen. I de to andre kampene banket de QPR (3-0) og Blackburn (4-1).

Bristol City ligger før fredagens kamp på en grei åttendeplass, to poeng bak Derby som innehar den siste playoffplassen. Dersom de skal henge med i kampen om en opprykksplass trenger de tre poeng i fredagens kamp mot Aston Villa. Jeg tror de kan klare det mot et Viilla-lag som har opplevd en gedigen nedtur de siste ukene.

Villa startet sesongen fantastisk med to seire på de to første kampene, og de var ubeseiret i de fem første kampene. Nå har de kun vunnet én av de siste syv kampene i Championship, og manager Steve Bruce er under press for å beholde jobben i Birmingham-klubben. Denne kampen kan bli avgjørende om han får fortsette.

For det er virkelig hett rundt ørene på Bruce etter at Villa ble slått ut av ligacupen mot League One-laget Burton. Jeg tror han får enda en tung kveld fredag.

Den gamle storklubben fra Birmingham har bare vunnet tre av ni kamper så langt, og Bruce må løfte laget raskt om de ikke skal bli hektet av i opprykkskampen.

De nye spillerne Bruce har signert må ta tak, blant andre Yannick Bolasie som kom fra Crystal Palace og den tidligere Chelsea- og Swansea-spilleren Tammy Abraham. Problemet til Villa er defensivt. De har ikke fått inn nye spillere etter at Tommy Elphick gikk på lån til Hull City. Det gjør at forsvaret virker litt tynt.

Bistol City mangler Tomas Kalas som er ute i seks uker på grunn av en kjeveskade. Angriperne Mo Eisa og midtbanemannen Hakeeb Adelakun er fortsatt ute. Etter to tap på rappen vil manager Lee Johnson trolig gjøre en rekke endringer på laget til denne kampen. Noe som virker helt sikert er at Callum O'Dowda kommer in på midtbanen.

Jack Grealish har signert en ny langtidskontrakt med Villa tidligere denne uken, mens forsvarsspilleren James Chester er i forhandlinger med klubben. Spissen Keinan Davis er fortsatt ute, mens Scott Hogan er på bedringens vei.

Bristol City tapte 0-5 mot Villa på Villa Park sist gang lagene møttes. Det var i januar, og det var det største tapet deres siden november 1959! Men: Det er lenge siden Villa har vunnet på Ashton Gate. Det skjedde sist i desember 1979. City er sterke på hjemebane, og det tror jeg Villa får merke i kveld.

