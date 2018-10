Favorittdobbel med Belgia og Østerrike

Fredag er det nye landskamper i Nations League som skal spilles og totalt er det sju landskamper som skal spilles fredag. Ellers er det en del kamper fra Eerste divisie i Nederland og det er kamper fra irsk premier division. I Sverige spilles det full runde i Hockeyallsvenskan.

Belgia - Sveits H 1,40 (spillestopp kl 20.40)

Belgia gjorde et flott VM i Russland i sommer og kom seg helt til semfinalen. Der ble det tap mot Frankrike med 0-1. Røk i kvartfinalen mot Wales i EM 2016. Er i divisjon A i Nations League i gruppe med Island og Sveits og innledet i den turneringen med å banke Island 3-0 borte. Har i tillegg feid over Skottland med 4-0 etter VM-finalen, også det på bortebane. Kevin de Bruyne er på vei tilbake og satt på benken for Manchester City i forrige helgs seriekamp, men det spørs om landslagstrener Roberto Martinez bruker de Bruyne fredag. Ellers er Jan Vertonghen ute med langtidsskade.

NB! Fredag er det vanvittige 570 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Sveits gjorde et bra VM-sluttspill og tok seg videre til åttedelsfinale sammen med Brasil fra sin gruppe, men i åttedelsfinalen ble det 0-1 tap mot Sverige. Knuste Island 6-0 hjemme i sin åpningskamp i Nations League. Sveits har ingen fravær av betydning før fredagens kamp i Brussel.

Belgia blir store favoritter. 1,40 i hjemmeodds er som det må være og tar denne med i en utpreget favorittdobbel fredag.

Østerrike - Nord-Irland H 1,45 (spillestopp kl 20.40)

Denne kampen er fra gruppe 3 i divisjon 2 og her er det Bosnia som er det tredje laget.

Østerrike kom seg ikke til sluttspillet til VM i sommer, etter å ha blitt nummer fire i sin kvalifiseringsgruppe. Østerrike stod med sju strake seire før det ble 0-3 tap for Brasil i den siste landskampen 10. juni. Slo deretter et meget reservepreget Sverige med 2-0 hjemme 6. september. Innledet Nations League med å tape en jevnspilt kamp borte mot Bosnia med 0-1. Marko Arnautovic leder an offensiven, mens David Alaba er en annen profil på Østerrike.

Nord-Irland tok seg til playoff i VM-kvaliken, men etter 0-1 hjemme for Sveits i det første playoffoppgjøret ble det vanskelig og returkampen i Sveits endte 0-0. Innledet Nations League med et skuffende 1-2 tap hjemme for Bosnia og er under veritabelt poengpress før denne bortekampen i Wien. Viktige Kyle Lafferty er ikke med til Østerrike, ei heller Niall McGinn og Jamie Ward.

1,45 på hjemmeseier er ikke superodds. På en vrien fredag lanserer vi en favorittdobbel med seire til Belgia og Østerrike og får 2,03 i totalodds.

Her kan du levere spillet