Favorittdobbel med Mario Balotelli

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på seriekamper fra alle de fem store ligaene i Europa. I tillegg er det masse vintersport på menyen og en god del ishockey. I håndball-EM er det to kamper på menyen denne søndagen.

Nice - Saint-Etienne H 1,57 (spillestopp kl 14.55)

Mario Balotelli og Nice snudde kampen borte mot Monaco tirsdag kveld og gikk i ledelsen 2-1, men måtte se at Moncao utlignet til 2-2 på overtid. Etter en svak periode på høstparten står nå Nice med sytten poeng på de sju siste seriekampene og har avansert til 6. plass med totalt 31 poeng. Dog er det hele 12 poeng opp til Monaco på den viktige 4. plassen. 6-1-4 totalt på hjemmebane, men fire av de fem siste er vunnet. Adrien Tameze sonet karantene mot Monaco, men er tilbake i dag.

Saint-Etienne fikk som ventet problemer borte mot nytente Metz tirsdag kveld og raøk faktisk 0-3. Ligger på 14. plass med totalt 23 poeng og det er ikke mer enn to poeng ned til Troyes på kvalikplass. Bedrøvelig bortestatistikk med 2-1-7. Førstekeeper Stephane Ruffier er tilbake etter fire kamper karantene i kveld.

To strake hjemmeseire i de to siste tilsvarende og mye taler for Nice-seier her. 1,57 er ikke allverdens til hjemmeodds, men får passere.

Schalke 04 - Hannover H 1,47 (spillestopp kl 17.55)

Solid første halvdel av sesongen for Schalke 04, selv om det ble 1-3 tap borte for RB Leipzig i første kamp etter juleferien forrige helg. Schalke ligger på 4. plass med totalt 30 poeng og har kun ett poeng opp til nettopp Leipzig på 2. plass. Solide 5-3-1 hjemme i Gelsenkirchen. Manager Domenico Tedesco har få problemer med sitt mannskap.

Nyopprykkede Hannover innledet "vårsesongen" med å slå Mainz 3-2 hjemme forrige helg. Avanserte dermed til 10. plass med totalt 26 poeng og har bra klaring ned til nedrykksstreken. Har dog ikke imponert på bortebane hittil (2-2-5). Ingen nye skader eller karantener for Hannover, som dog fortsatt har noen spillere ute med skade.

Hjemmesterke Schalke 04 har vunnet de fem siste tilsvarende og vinner trolig igjen. 1,47 er laber hjemmeodds, men vi spiller Schalke i en real favorittdobbel sammen med seier til Nice og får 2,31 i dobbelodds.