Favorittdobbel på en mandag

Mandagens langoddsprogram byr på Eliteseriefotball mellom Sarpsborg 08 og Molde som sitt klare høydepunkt. Som vanlig spilles det også fotball i Sverige på mandager, to kamper i Allsvenskan og to kamper i Superettan. I tillegg er det kamp fra La Liga og mesterskapsserien i Danmark. Hockey-VM i Danmark ruller for fullt og det er fire kamper i kveld og i tillegg spilles det to viktige kamper i Stanley Cup natt til tirsdag.

Malmö - IFK Göteborg H 1,43 (spillestopp kl 18.55)

Regjerende seriemester Malmö har ikke fått noen pangstart på årets sesong. Etter sju serierunder står laget med kun 11 poeng og det er på bortebane laget har underprestert (1-1-2). Vant riktignok åpningskampen borte mot Elfsborg (2-1), men de tre neste bortekampene har kun gitt ett poeng. De to siste har endog endt med 0-3 tap mot hhv Djurgården og Kalmar. Hjemme i Malmö går det bedre og her er det blitt sju poeng, senest 1-0 seier mot Djurgården. Bortsett fra nordmannen Andreas Vindheim som fortsatt er skadet, kan Malmö stille med skadefritt mannskap i kveld.

IFK Gøteborg har hatt en sesonginnledning litt under pari. Nå var ikke IFK blant de største favorittene på forhånd, men 3-0-3 og ni poeng er likevel i underkant. Alle de tre seirene er kommet med ett mål. På bortebane ble det seier mot svake Trelleborg i seriepremieren (3-1), men de to øvrige på bortebane har begge endt med tap. 1-2 for Østersund og 0-2 for AIK. Pontus Dahlberg, August Erlingmark og Patrik Karlsson Lagemyr er ute med skader.

Det står 3-2-0 på de fem siste tilsvarende i Malmö. 1,43 på hjemmeseier i kveld er ikke kanonodds, men Malmö er det klart beste laget av disse to og spilles.

FC Midtjylland - FC Nordsjælland H 1,48 (spillestopp kl 18.55)

Dansk mesterskapsserie der det gjenstår fire/tre runder. Ettersom serieleder Brøndby måtte nøye seg med ett poeng borte mot FC København i søndagens byderby, er det fortsatt et lite håp for at FC Midtjylland kan ta gullet. Da må de vinne i kveld, de må vinne borte mot Brøndby neste mandag og Brøndby må i tillegg avgi poeng i noen av sine to gjenværende kamper. FC Midtjylland røk som kjent 2-3 hjemme for Brøndby tredje sist og avga to meget viktige poeng borte mot Aalborg i kampen etter (3-3). Sist søndag ble det komfortable 3-0 hjemme mot Aalborg. Råsterke 13-1-2 hjemme på MCH Arena i Herning, begge tapene er kommet mot Brøndby. Rilwan Hassan og Zsolt Korcsmar er fortsatt ute med skader, mens Tim Sparv, Marc Dal Hende og Paul Onuachu alle vender tilbake etter karantene.

FC Nordsjælland kjemper om 3. plassen og har med en kamp mindre spilt, tre poeng opp til FCK på den plassen. Kun ett poeng er tatt på de fire siste seriekampene, men motstanden har vært knalltøff. Kommer nå fra hjemme/bortetap mot Brøndby, tredje sist ble det 2-2 borte mot Horsens og fjerde sist 1-2 tap hjemme mot nettopp FC Midtjylland. 6-3-7 er ikke veldig imponerende bortestatistikk. Patrick Da Silva er ute med skade på ubestemt tid, mens Mathias Jensen er tilbake etter karantene.

FC Midtjylland har vært uimotståelige på hjemmebane denne sesongen (så lenge motstanderen ikke har vært Brøndby). 1,48 er kjip hjemmeodds, men spilles i kombinasjon med seier til Malmö og gir oss en favorittdobbel til 2,12 i odds.