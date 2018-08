FCK kan gi Europa fotball-sjokk

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det er en fantastisk spennende torsdag vi har foran oss på Langoddsen. Tre norske lag er i posisjon til å kunne kvalifisere seg til det meget lukrative gruppespillet i Europa League og det er returmøtene i playoffen det skal handle om torsdag. 21 kamper skal spilles og både Rosenborg og Sarpsborg 08 har bortekamper etter å ha vunnet sine respektive hjemmekamper med 3-1, mens Molde som kjent røk 1–3 borte mot Zenit St. Petersburg og har en tøff oppgave foran seg på Aker Stadion.

FC København – Atalanta H 3,75 (spillestopp kl. 1825)

Ståle Solbakken og FCK spilte 0–0 i den første kampen i Bergamo. Dermed har danskene skaffet seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret hjemme på Parken. Å møte Atalanta er en tøff, men ikke umulig oppgave for FC København.

FCK var heldige som unngikk baklengsmål i Italia. Atalanta presset på, men danskene forsvaret seg godt. Jesse Joronen var fantastisk mellom FCK-stengene, og spissen Dame N’Doye var tidvis bakerste mann i forsvaret.

Selv om Ståle Solbakken & Co. kan være fornøyd med den defensive prestasjonen og det flotte utgangspunktet, så har de en tung jobb foran seg hjemme i Parken. I alle fall om kamputviklingen blir den samme i Danmark som den var i Italia.

FCK viser imidlertid fin form. De har ikke tapt på tolv kamper, uansett turnering. Det siste tapet kom mot Horsens i første serierunden i Superligaen.

De har også en sterk statistikk i Europa på Parken, hvor de kun har tapt to av de siste 18 kampene. De har blant annet slått lag som Ajax og Club Brugge.

Solbakken har en nøtt han må knekke på midtbanen. Både Zeca og Rasmus Falk var ute i helgens kamp mot Sønderjyske, og begge kjemper for å bli klare til kampen mot Atalanta. Falk har vært fast inventar på midtbanen denne sesongen, så han vil bli savnet. Jeg mener dog de har gode erstattere i veteranen William Kvist og Ján Gregus. I tillegg til Zeca og Falk er også Jonas Wind på skadelisten.

Atalanta har vist muskler borte i Europa League. De banket Sarajevo hele 8–0 i Bosnia og de slo israelske Hapoel Haifa hele 4–1 i Israel. De resultatene er selvsagt et varsku om hva FCK kan vente seg i Parken.

Nå har Bergamo-klubben spilt to kamper på rad uavgjort. Først mot FCK (0–0) og deretter 3–3 borte mot AS Roma på Stadio Olimpico. I mandagens kamp mot Roma rotet de vekk en 3-1-ledelse.

Samtidig har italienerne vist at de vet hvor målet står. Laget har scoret 21 mål på de syv første kampene denne sesongen, men jeg vil våge å påstå at Ståle Solbakkens menn er bedre organisert enn de to andre lagene Atalanta har møtt i Europa League. Mot Roma fikk Emiliano Rigoni sin debut og han takket for tilliten med å score to ganger. Han er en kar danskene må passe godt på.

Jose Luis Palomino er tilbake, mens Josip Ilicic og Marco Varnier fortsatt er ute med skader.

Jeg vil ikke utelukke noe når det gjelder FC København. De har den europeiske rutinen som er viktig i denne typen kamper. Ståle Solbakken har ledet laget mot andre europeiske topplag tidligere, hvor de har overrasket resultatmessig. Han vet hvordan de skal spille i denne typen kamper, men uten bortemål er det selvsagt vanskelig for danskene.

Jeg ser for meg en kamp der Atalanta styrer spillet, og at FCK vil bli presset bakover. Et slikt kampscenario vil åpne for overganger til danskene. Dame N’Doye har vist at han holder et høyt internasjonalt nivå, og han kan fort bli mannen som avgjør denne matchen.

Med mindre Atalanta scorer et raskt mål, så tror jeg denne kampen kan vippe i FCK sin favør. FCK har slitt mot italienske lag. De har kun vunnet én av de siste ni kampene mot lag fra Serie A. Den statistikken kan de fikse på torsdag. 3,75 i odds på hjemmelaget er spillbart, mener jeg.

