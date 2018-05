FCK København reiser seg direkte

Fredagens langoddsprogam byr på flere kamper fra den meget spennende sesonginnspurten i Danmark, der det er kamp om seriegullet og kamp om 3.plassen. I tillegg er det kamp fra Allsvenskan og to kamper fra Superettan i Sverige, det er playoff mellom Notts County og Coventry og det er fjerde kamp i semifinalen mellom Vegas Golden Knigths og Winnipeg Jets i NHL.

FC København - FC Midtjylland H 2,35 (spillestopp kl 17.55)





To serierunder gjenstår i den danske superligaen og det er fortsatt uvisst om Brøndby eller FC MIdtjylland blir seriemester og det er uvisst i kampen om 3. plassen mellom FC København og FC Nordsjælland.

Etter ti poeng på fire kamper, leverte Ståle Solbakkens FCK en slet innsats borte mot Aalborg sist søndag og tapte fortjent 0-1. Det betyr at laget er a poeng med FC Nordsjælland på 4. plass, og i siste serierunde venter nettopp bortekamp mot Nordsjælland. 3. plassen gir plass i Europa League, mens 4. plassen gir kvalik mot laget som ender på 7. plass. FC København har vært meget solide på hjemmebane denne sesongen (11-4-2), det er svake bortetall (6-2-9) som gjør at FCK ikke er med i gullkampen, i tillegg til at laget hadde store skadeproblemer i første del av sesongen. Carlos Zeca soner karantene for hjemmelaget i kveld.

FC Midtjylland kom seg a poeng med serieleder Brøndby når laget for første gang slo nettopp Brøndby på bortebane mandag kveld (1-0). Avslutter hjemme mot AC Horsens mandag, men er avhengige av at Brøndby roter vekk poeng i sine to siste kamper for å ta gullet. Solide 11-3-3 på bortebane denne sesongen. Rilwan Hassen er eneste fravær for bortelaget i kveld.

FC København vant tilsvarende seriekamp med 4-3 i fjor høst (9. oktober) og er nødt til gå for tre poeng i kveld. Vi tror det er bra sjanse for at så skjer og spiller hjemmeseier til godkjente 2,35 i odds.