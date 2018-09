Fet tirsdagsdobbel til pene 4,94 i odds

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Det er ti kamper fra den engelske ligacupen, hvor blant andre Manchester United, Leicester, Wolverhampton og Manchester City er i aksjon. Det er samtidig midtukerunde både i La Liga, Bundesliga og Serie A denne uken, og ikke minst er det duket for en høyinteressant toppkamp i OBOS-ligaen mellom Mjøndalen og Aalesund.

Millwall - Fulham B 1,90 (spillestopp kl 20.40)

Engelsk, ligacup, 3. runde. London-derby. Millwall er i elendig form. De tapte 0-2 borte mot West Brom i helgen. Det var den sjette kampen på rad uten seier i Championship.

London-laget holdt lenge stand mot det sterkeste offensive laget i Championship, men de slapp inn to mål på ni minutter i annen omgang.

De spilte en brukbar kamp, men etter kun ett poeng på de seks siste kampene i Championship og ingen scoringer i de to siste kampene er et lag blottet for offensiv selvtillit som går på banen The Den tirsdag kveld. Problemet er at de har vært helt tanløse i disse kampene. Millwall tapte 0-2 mot QPR i forrige uke, hvor de var utrolige svake i første omgang. De har også tapt 0-1 mot Rotherham i denne perioden, og de klarte ikke å score mer enn en gang mot Swansea som spilte med ti mann i 85 minutter!

Spissene Steve Morison, Lee Gregory og nysigneringen Tom Bradshaw har hatt en dårlig start på sesongen, og de må skjerpe seg hvis Millwall skal klare å blande seg inn i playoffkampen, som er målsettingen denne sesongen. Laget har vist at de kan utforde de beste lagene i Championship.

Millwall har nemlig vunnet mot Derby, og de har spilt uavgjort mot opprykksjagende Leeds og Middlesbrough.

Fulham-klipp

Men: London-klubben har vist god form i ligacupen, eller Carabao Cup som den kalles. De slo Gillingham på starffespark etter å ha spilt 0-0 etter ordinær spilletid, og de kjempet seg tilbake to ganger etter å ha ligget under mot Plymouth i forrige runde.

Fulham har fått en brukbar start etter opprykket til Premier League. Etter å ha tapt de to første kampen mot henholdsvis Crystal Palace (0-2) og Tottenham (1-3), har Fulham nå kun ett tap på de fire siste seriekampene. Det kom mot Manchester City på bortebane, og der hadde ingen forventet at de skulle ta poeng.

I helgen spilte Fulham 1-1 mot Watford. Ikke overraskende var det den serbiske landslagsspissen Aleksandar Mitrovic som utlignet for Craven Cottage-laget ti minutter før full tid og reddet ett poeng.

Fulham har problemer med å tette igjen bakover. Det var tydelig også i helgens kamp, hvor de fikk mål imot allerede etter halvannet minutt. Watford spilte seg gang på gang gjennom midtbanen til Fulham i første omgang, og Watford kunne ledet med mer enn ett mål hvis det ikke hadde vært for svake avslutninger og godt keeperspill av Marcus Bettinelli.

Fulham er det nest dårligste defensive laget i Premier League så langt. De har sluppet inn 13 mål på de seks første kampene.

Nykommerne Alfie Mawson og Callum Chambers har ikke spilt på samme nivå som sist sesong, og Mawson ble tatt av banen etter de første 45 minuttene mot Watford. Det er greit å notere seg at Fulham slapp inn to mål i kampene de vant mot Burnley og Brighton.

4-2-seieren mot Burnley er den beste kampen til Fulham så langt denne sesongen, i den kampen viste de glimrende angrepsspill. Trioen Jean Michael Seri, Andre Schurrle og Mitrovic var helt outstanding i den kampen. Det er mulig flere av disse blir hvilt i kampen mot Millwall, men neppe alle.

Millwall mangler keeper Jordan Archer som er skadet. Byron Webster spilte lørdagens kamp mot WBA, og han vil trolig få sjansen igjen tirsdag. Jiri Skalak er en annen spiller som sannsynligvis starter mot Fulham. Lee Gregory og Aiden O'Brien ble benket i helgen, og de kan få muligheten i ligacupen.

Forsvarsproblemene til Fulham gjør at det kan bli endringer i de bakre rekkene. Dennis Odoi kan få sjansen fra start i tirsdagens kamp.

Fulham er shaky bakover, og de må få det til å funke fremover hvis de skal gå videre i cupen. Det tror jeg de klarer. De har iallfall spillermateriellet til det.

Millwall ligger under nedrykksstreken i Championship og må prioritere ligaen fremover ligacupen. Jeg tror et Fulham-lag som viser fremgang tar en knapp seier i denne bortematchen. Oddsen er 1,90. Denne kan spilles som singel, men vi bruker den i en dobbel.

Preston - Middlesbrough B 2,60 (spillestopp kl 20.40)

Middlesbrough misbrukte sjansen til å klatre til topps i Championship i helgen, da de bare klarte 0-0 hjemme mot Swansea. Laget har 18 poeng, like mange poeng som Leeds, men dårligere målforskjell.

Tirsdag skal de til Deepdale for å møte et Preston-lag som har fått en blytung start på sesongen i Championship. De ligger helt på bunn av tabellen med kun én seier på de ni første kampene.

Boro har en glimrende statistikk på Deepdale, hvor de ikke har tapt på over 60 år. Spørsmålet før tirsdagens kamp er om Tony Pulis vil prioritere ligacupen tilstrekkelig til å beholde den gode statistikken på bortebane mot Preston.

Vertene trenger en opptur etter den forferdelige starten på sesongen, men å møte et opprykksjagende Middlesbrough-lag er ikke ideelt.

Sesongen har vært en gedigen nedtur for Preston som kjemper om en playoffplass forrige sesong. Å slåss om en plass blant de seks beste denne sesongen er urealistisk. Etter ni kamper fremstår de mer som en nedrykskandidat, dessverre. Alex Neil er under press før ligacupkampen mot Boro, men jeg tviler på at han vil få den oppturen han trenger tirsdag.

Kampene fra ligacupen er av og til litt vanskelig å vurdere fordi man ikke vet hvordan managerne proriterer den. Tony Pulis har opprykk som første prioritet denne sesongen, og det betyr at han kommer til å hvile flere spillere.

Boro har vunnet mot Notts County etter straffesparkkonkurranse og slått Rochdale 2-1 på veien til 3. runden.

Langtidsskadde Billy Bodin og Sean Maguire er fortsatt ute for Preston.

Middlesbrough har ingen skader i troppen, men de vil antakeligvis gjøre endringer på laget.

Preston virker veldig svake, spesielt defensivt. De har sluppet inn tre mål i de tre siste kampene, og de kan få trøbbel mot et reservepreget Boro-lag. Jeg har dårlig tiltro til Preston-forsvaret, og tror Pulis sine menn vinner denne bortematchen.

Middlesbrough er ubeseiret i de elleve siste kampene mot Preston, og jeg tror den statistikken holder seg tirsdag kveld. Bortseier til Boro gir pene 2,60 i odds. Denne brukes i en herlig dobbel.

Tirsdagens dobbelttips er Fulham + Middlesbrough. Denne kombinasjonen gir glitrende 4,94 i odds!

