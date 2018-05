Finland kan gå hele veien i ishockey-VM

Resten av verden feirer som kjent ikke 17. mai og derfor er det ganske ålreit utvalg på Langoddsen på vår nasjonaldag. Den store sportslige godbiten er naturligvis de fire kvartfinalene i ishockey-VM som avvikles i Danmark. I tillegg er det kamp i både Allsvenskan og playoff fra Danmark, samt nederlandsk kvalik og ikke minst er det første oppgjør mellom Wolfsburg og Holstein Kiel om retten til plass i neste sesongs Bundesliga. I League 2 er det playoff mellom Exeter og Lincoln.

Finland - Sveits - Sebastian Aho scorer mål - 2,20 (spillestopp kl 20.10)





Finland presterte å tape for både vertsnasjonen Danmark (2-3) og Tyskland (2-3 etter forlengning) i gruppespillet, men på den annen side vant også Finland med hele 5-1 mot Canada og 6-2 mot USA og det er ingen tvil om at Finland kan ta VM-gull.

En de som som virkelig har imponert for Finland er Sebastian Aho. Forwarden som til daglig spiller i NHL for Carloina Hurricanes leder poengligaen i VM hittil og står med 17 målpoeng. Ni scoringer og åtte assist er det blitt på 21-åringen. Han noterte seg blant annet for tre scoringer i den siste gruppespillkampen mot USA tirsdag.

Finland er med rette storfavoritter til å ta seg til semifinale, men 1,38 i odds på finsk seier er ikke veldig spennende. Vi setter heller pengene på et målscorerspill på Sebastian Aho til klart godkjente 2,20 i odds og spillet gjelder også inkluder overtid.