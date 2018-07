Fire norske lag på midtukekupongen

Midtukekupongen har en del klare favoritter, men det pleier som oftest å gi solid utbetaling uansett. Vi begynner kupongen med fire kvalifiseringskamper til Champions League. De siste åtte kampene er Europa League-kvalik. Innleveringsfristen er 18:55, og bonuspotten øker stadig. Den er nå på en drøy million.



1. Celtic – Rosenborg

Celtic er ute av sesong for øyeblikket. I fjor var laget bunnsolide og vant den skotske toppserien med hele 13 poeng. Det var imponerende. 10-6-0 var statstikken etter 16 spilte på hjemmebane. Laget røyk altså ikke på et eneste hjemmetap. Etter at serien var slutt i mai har laget spilt syv kamper etterpå. Dette er vennskapskamper og første runde i dagens kvalifisering. Disse kampene har endt med 6-0-1, og laget har sett bra ut. Vi legger ikke altfor mye vekt på treningskamper, men laget så sterke ut når de slo Alashkert 6-0 sammenlagt. Sistnevnte fra Armenia. Mot et Rosenborg som er midt i sesong ser vi ikke for oss at Celtic valser over trønderne. At Celtic er favoritter er helt greit, men vi er klart inne på at de blir for store favoritter om seieren, selv i det første oppgjøret. Det skiller nemlig ikke så mye på disse to.

Da har vi også vært vitne til det. Et lag som sparker treneren sin rett etter at laget er videre til andre runde i Champions League-kvalifiseringen. Hvorfor? Trønderne har, som vi også har vært innom her, ikke spilt noe særlig bra fotball så langt i år. Og dette har vel ledelsen sett seg lei på. De uttaler selv at de vil heve Rosenborg til et nytt nivå, og de så seg nødt til å spark Ingebrigtsen. De vinner kamper og tar seg nærmere Brann i den hjemlige serien hele tiden, men spillet sitter ikke. At de og holdt på å ryke ut for islandske Valur i den første kvalikkampen var svakt. De spilte heller ikke noe særlig bra i noen av disse kampene. Det var kun marginer som gjorde at RBK tok seg videre.

Nå er det altså nederlanske Rino Coolen som overtar treneransvaret. Sistnevnte har fungert som sjef for akademiet det siste året. Det blir meget spennende å se om dette har noe umiddelbar innvirkning på laget. Rosenborg har et veldig sterkt mannskap som bør kunne få med seg et bra resultat fra Skottland. De er gode bakover, og jeg tror på at laget får med seg et godt resultat hjem.

Vi spiller HU i denne kampen, og gir trønderne sjansen.

2. Ajax – Sturm Graz

Østeriske Sturm Graz tar turen til Amsterdam i Nederland for å møte Ajax, til første kamp i andre kvalifiseringsrunde til Champions League.

Ajax hadde en fin sesong i sin hjemlige serie i fjor. Andreplass, men fire poeng etter PSV som var fortjente vinnere. Fjorårets hjemmestatistikk var imponerende med 14-1-2 på 17 spilte. Svært oppsiktsvekkende statistikk er at 12 av disse 17 hjemmekampene vant laget med enten to eller fler mål. Ajax er kjent for å score mye mål. Laget har vært i England under sesongoppkjøringen i sommer. Det har endt med 0-2-tap mot Walsall og 1-1 mot det nyopprykkede premier League-laget Wolverhampton.

Sturm Graz som hører hjemme i den østeriske toppdivisjonen, endte i likhet med Ajax på andreplass i fjorårssesongen. Det var hele 12 poeng opp til ligamester Salzburg. I sommerens oppkjøring har Sturm Graz vunnet tre og tapt en treningskamp. Blant annet har laget slått engelske Middlesbrough med 1-0. I sin siste kamp vant man 2-0 i den østeriske cupen mot Siegendorf.



Vi mener det er klasseforskjell her. Ajax blir favoritter, og bør vinne. H



3. PFC Ludogorets – Vidi FC

Kamp tre bringer oss ut i relativt ukjent farvann. Bulgaria mot Ungarn i denne Champions League-kvalifiseringen. Ikke daglig kost dette.



Hjemmelaget Ludogorets vant den bulgarske ligaen med sju poeng i fjor. Ligaspillet i Bulgaria har akkurat startet, og i sin første kamp fulgte Ludogorets opp den fine fjorårssesongen, med en 1-0-seier over Etar. I første kvalifiseringsrunde vant laget sammenlagt 9-0 mot Crusaders fra Nord Irland.



Vidi fra Ungarn kan på mange måter sammenlignes med vertskapet. Også ungarerne vant sin liga i fjor, og i likhet med hjemmelaget har man vunnet sin eneste spilte kamp i årets serie med solide 4-0 over Kisvarda. I første kvalikrunde ble Dudelange fra Luxembourg beseiret med sammenlagt 3-2



Vi mener hjemmelaget tar dette og garderer ikke. H



4. BATE Borisov – HJK Helsinki

Finske HJK Helsinki tar turen til Hviterussland og møtet med BATE Borisov i kupongens siste Champions League-kvalik.



BATE Borisov kommer inn i runde to av kvalifiseringsspillet. Laget leder sin hjemlige serie med sju poeng etter 17 spilte kamper. BATE er et meget bra hjemmelag, og står med solide 7-2-0 på sine første ni på eget gress.



HJK er noe mer ukjente enn sine verter her til lands. Laget leder dog serien i Finland med sju poeng i øyeblikket etter 20 spilte kamper. På bortebane har det fiske laget 6-3-1 på de første 10 spilte. Det bør dog understrekes at den finske serien holder et svært middelmådig nivå. I første runde av kvaliken vant finnene 5-2 sammenlagt over Vikingur fra Island.



Vi tror BATE tar hjem dette greit og spiller en klar H, og det til tross for at bortelaget topper den hjemlige serien.



5. Molde –KF Laci

Kamp fem bringer oss over i det nest gjeveste selskap, og til Europa league-kvalifisering. Molde ønsker KF Laci fra Albania velkommen til Aker stadion.



Molde gikk greit videre fra første runde. Et stygt 1-2 tap borte mot Glenovan fra Nord Irland, ble rettet opp på Røkkeløkka med 5-1 og dermed 6-3 sammenlagt. Det var en finfin prestasjon. Molde er i meget fin form for tiden, og har klatret jevnt og trutt opp til en tredjeplass i vår egen Eliteserie. Solskjær sine menn har faktisk meldt seg på i kampen om å vinne serien.



De albanske gjestene er langt mindre meriterte. Kommer til Molde med en fjerde plass i serien i Albania. I første runde møtte man motstand fra Kypros og vant på bortemålsregelen.



Dette skal være grei skuring for Solskjær sine gutter. Noe annet enn hjemmeseier vil sjokkere H.



6. LASK Linz – Lillestrøm

Ny kamp i Europa league-kvalik, og ny kamp med et norsk lag involvert. Lillestrøm reiser til Østerrike for å bryne seg på LASK Linz.



LASK Linz endte på en fjerdeplass i den østeriske serien, langt etter vinneren Salzburg. Laget var hyggelig hjemme med 10-3-5, men heller ikke mer. Vertene kommer inn i turneringen i denne andre runden,

Lillestrøm sliter om dagen. Trener Arne Erlandsen er sparket, og klubben er med i kampen om å overleve i den norske Eliteserien. På bortebane er Lillestrøm et tragisk kapitel. 1-1-7 lyder den på etter de ni første kampene på fremmed gress her til lands. I likhet med LASK kommer Lillestrøm inn i turneringen i denne kampen.



Vi tror dette blir tøft for Lillestrøm. Vi tror og håper dog at laget kan lage en jevn forestilling og få med et greit resultat til returen på Åråsen. Guttene må gå for uavgjort her. Vi spiller HU.



7. St Gallen – Sarpsborg 08

For tredje kamp på rad støter vi på et lag her fra berget, når Sarpsborg 08 reiser til Sveits og kamp mot St. Gallen.



St. Gallen endte på andreplass i sin hjemlige serie i fjor. Og det langt etter vinneren Young Boys. I årets serie som akkurat har startet imponerte St. Gallen med 2-1-seier borte mot sterke Basel. Det sveitsiske laget kommer inn i kvaliken i denne andre runden. Vi tror St Gallen skal gi våre norske venner fra Østfold en real kamp.



Sarpsborg 08 vil nok spille gjerrig i Sveits, i håp om et fint utgangspunkt før returen i Østfold. I vår egen Eliteserie henger Sarpsborg fint med, og innehar i øyeblikket en fin sjetteplass for øyeblikket .En sterk 4-1-seier over Ranheim hjemme på Sarpsborg stadion i siste kamp i serien. Her var dem gode. Det er ingen som har kjørt over Ranheim på den måten før i år. I første runde ble islandsk motstand slått 6-0 sammenlagt. Det var som forventet.



Dette blir tøft for Sarpsborg, men i likhet med Lillestrøm i forrige kamp tror og håper vi at det norske laget får med seg et brukbart utgangspunkt før returen på hjemmebane. HU



8. RB Leipzig – Hacken

Nok en kamp i Europa ligaen når svenske Häcken reiser til Tyskland og tøff motstand i Leipzig, som er i Bundesliga.

Leipzig er et bra lag. De endte på sjetteplass i fjor med en hjemmestatistikk som lød på 9-4-4. Dette er sterkt i en liga som Bundesliga. Serien sparkes ikke i gang før 26.08, og vertskapet er trolig ikke i sin beste kampform for øyeblikket. Men tyskerne har såpass mye klasse i laget at de skal være klare favoritter til å ta seg videre mot dagens motstand over to kamper.



Häcken fra vårt naboland Sverige endte på en fin fjerdeplass i Allsvenskan i fjor, men har ikke klart å følge opp i årets serie. En fryktelig bortestatistikk har medvirket til en tiendeplass så langt. 1-1-6 er hva Hacken har prestert på fremmed gress. I første runde ble motstand fra Latvia slått 4-2 sammenlagt. Det skulle dog bare mangle.



Selv med et hjemmelag midt i sesongoppkjøringen tror vi dette blir tøft for Häcken. H



9. FC Nordsjælland - AIK

Et skandinavisk nabooppgjør når den svenske serielederen AIK tar den korte turen til Nordsjælland.



Nordsjælland er et brukbart lag i den danske serien. Laget endte på en tredjeplass i fjorårets danske liga. Hjemme presterte laget brukbart med 11-4-3. I den første runden ble Cliftonville fra Nord-Irland beseiret med 3-1 sammenlagt. I årets danske superliga har Nordsjælland startet med to uavgjorte kamper.



AIK ankommer Danmark som serieleder. Laget er ubeseiret etter 15 kamper, og har en bortestatistikk på 4-4-0 etter åtte kamper på fremmed gress i Allsvenskan. I siste kamp BLE Brommapojkarna slått med hele 5-1.

I første runde måtte laget ha ekstraomganger i den andre kampen for å eliminere Shamrock Rovers fra Irland.



Vi tror det blir jevnt i dette skandinaviske oppgjøret. Vi heller mot hjemmelaget, men dekker fult ut på det store forslaget. H (HUB på 432 rekker spillet)



10. NK Osijek – Rangers

Storlaget Glasgow Rangers tar turen fra Skottland til Kroatia for første oppgjør i andre kvalikrunde mot NK Osijek.



Hjemmelaget som er et svært ubeskrevet blad for oss norske eksperter. Laget holder til i toppdivisjonen i Kroatia. Laget havnet på fjerdeplass i fjor. De er klart sterkere på hjemmebane enn borte. I første runde avanserte laget på bekostning av motstand fra Moldova.



Rangers endte på tredjeplass etter Celtic og Aberdeen i fjorårets skotske toppserie. 11-5-3 er brukbart på bortebane, selv om den skotske serien er veldig ujevn. Makedonske Skopje ble slått 2-0 sammenlagt i første kvalikrunde.



To lag som ikke har startet seriespillet ennå. Kroatia mot Skottland. Vi tror det blir jevnt og dekker fult ut HUB.



11 Aberdeen – Burnley

Burnley tar turen nordover i Storbritannia til Aberdeen i Skottland. Det er alltid temperatur når engelske lag møter skotske. Trolig vil det bli det også her.



Aberdeen kapret en fin andreplass i serien i Skottland i fjor, ni poeng etter vinneren Celtic. Laget trengte ikke å spille første runde, og starter Europa League-eventyret her. I oppkjøringen til seriestart i Skottland (05.08) har laget vunnet mot to ukjente motstandere, samt spilt 1-1 mot West Bromwich som rykket ned fra Premier League i fjor.



Burnley var den store positive overraskelsen i Premier League i fjor. En flott sjuendeplass ga laget fra Turf Moor den siste plassen i Europa. Den første utfordringen blir altså et britisk oppgjør mot Aberdeen. Burnley har nettopp startet oppkjøringen frem mot seriestart i England 12.08. Cork ble slått 1-0 i den kampen. Vi gleder oss stort til å se om Burnley kan gjenta den flotte sesongen i fjor.



Normalt vinner engelske lag mot skotske. Aberdeen er dog gode. Vi holder en ørliten knapp på Burnley, men dekker fult ut på det store spillet. Dette er og det første oppgjøret, og vi må huske på at et uavgjortresultat for bortelagene er et godt utgangspunkt. UB (HUB på 432 rekker spillet)



12. Stjarnan – FC København

Kupongen avsluttes med nok et skandinavisk oppgjør når Ståle Solbakkens menn i FC København tar turen til Island og møtet med Stjarnan.



Stjarnan holder til i den islandske serien. Etter 13 spilte ligger laget på andreplass. Hjemmestatistikken er på greie 3-3-1. I første runde avanserte man på bekostning av motstand fra Estland. De får garantert slite over to kamper mot FC København.



FC København er ikke like sterke som for noen år siden. Laget som har hatt mange opptredener i Champions League, må denne sesongen inn i kvalik for Europa ligaen. Hjemme i Danmark endte fjoråret med en skuffende fjerde plass. I år startet det også svakt. I sesongens eneste kamp tapte FC København 1-2 hjemme for Horsens. Men derfor var det spesielt gledelig å se laget blomstret i seriekamp nummer to på mandag. De tok en meget sterk borteseier (3-0) og imponerte. I første runde ble finske Kupio slått 2-1 sammenlagt.



København skal normalt vinne mot motstand fra Island. Vi tror laget vil opptre noe forsiktig og i tillegg spiller Solbakken sine menn mye kamper for tiden. Vi legger på en gardering for uavgjort. UB

96-rekkeren:

1. Celtic - Rosenborg HU

2. Ajax - Sturm Graz H

3. PFC Ludogrets - Vidi FC H

4. BATE Borisov - HJK Helsinki H

5. Molde - KF Laci H

6. LASK Linz - Lillestrøm HU

7. St Gallen - Sarpsborg 08 HU

8. RB Leipzig - Hacken H

9. FC Nordsjælland - AIK H

10. NK Osijek - Rangers HUB

11. Aberdeen - Burnley UB

12. Stjarnan - FC København UB



