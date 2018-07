Fireoddser prøves i Obos-ligaen

Obos-ligaen står for det klare høydepunktet på dagens oddsmeny. Det er og flere kamper fra både Allsvenskan og Superligaen. I tillegg spilles det to kamper i PostNord-ligaen. I kveld, 22:00, tar Liverpool i mot Dortmund i treningskamp.

Åsane - Notodden B - 4,10 (Spillestopp 17:55)



Lagene møtes på Myrdal stadion til en meget viktig kamp, spesielt for Åsane. Laget har bare tre lag bak seg på tabellen, mens gjestene fra Notodden ligger i midtsjiktet fire poeng foran vertene.

Åsane sliter i årets OBOS-liga. Laget har dog 3-2-3 så langt på hjemmebane, og er klart bedre på Myrdal stadion enn på bortebane. Sesongen vil nok bli en kamp for å overleve for Åsane. Laget tapte 0-3 borte for Sandnes Ulf i siste kamp i vårsesongen, og vant ingen av de siste seks før ferien. Dette er alt annet enn oppsiktsvekkende statistikk.

Notodden er så langt noe bedre enn Åsane, dog bare fire poeng foran. Det er jevnt i årets OBOS-liga. Gjestene kommer til denne kampen med 3-0-4 på bortebane så langt. Laget var meget solide i den siste kampen og slo sterke Mjøndalen 1-0 på hjemmebane Et veldig sterkt resultat dette, og et ga laget en herlig inngang på den sommerferien dem har hatt den siste tiden. Notodden er på ingen måte et dårligere fotballag enn dagens hjemmelag, og de kan fint vinne i dag.

Begrunnelse for borteseier: Jeg synes 4,10 på borteseier er meget spillbart. Hjemmelaget er inne i en elendig form for tiden, mens bortelaget slo Mjøndalen før ferien og kan ta med seg selvtillit inn mot dagens oppgjør. 4,10 på borteseier her må bare prøves, vel vitende om at det er en risiko. Oddsen er dog for høy.