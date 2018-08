Fireoddser serveres i Obos-ligaen

Denne tirsdagen blir vi servert et spennende oppgjør fra Obos-ligaen. England tar ikke fri, og i Championship spilles det fire veldig fine kamper. Det er og siste kvalifiseringsrunde til Champions League, og tirsdag spilles det tre oppgjør og det samme gjør det onsdag. Vinnerne etter to oppgjør har altså sikret seg en plass i gruppespillet i årets Champions League.

Mjøndalen - Åsane U/H - 4,50 (Spillestopp tirsdag 18:55)

Uavgjort til pause og hjemmeseier etter fulltid er altså det vi går på her.

Vegard Hansen og Mjøndalen gir seg aldri. De er på vei mot direkte opprykk til Eliteserien nå. Og med den formen laget har for tiden ser det veldig lyst ut. Med seier mot Åsane i dag er laget på en andreplass, kun to poeng bak serieleder Aalesund. Sistnevnte har dog en kamp til gode. Vi tror Mjøndalen har fine vinnermuligheter mot Åsane denne tirsdagen.

På de siste 11 kampene står drammenserne med 9-1-1. Dette er svært sterkt. På hjemmebane er det 4-4-1 som gjelder. Men de siste fem Isachsen har laget 4-1-0. Vegard Hansen sitt mannskap imponerte veldig da de slo Sandnes Ulf på bortebane 2-0 nå sist. Det er ingen enkel bane å hente tre poeng på. Laget spiller i 4-3-3 formasjon, og dette virker til å fungere veldig bra. I sommer har Mjøndalen hentet Tonny Brochmann. Dette skal være en meget god signering for drammensklubben.

Åsane er i poengnød. Hvis laget i dag går på et tap for Mjøndalen, slik vi tror, så er det kun fire poeng ned til kvalikplass. Mens det foreløpig er seks poeng ned til direkte nedrykk. På de siste ti kampene har Åsane 2-2-6. Det blir ofte tap, og på bortebane kan ikke bergenserne skryte på seg noe (2-2-5). Med tanke på vårt spill i denne kampen, så er det gledelig statistikk at Åsane har i tre av sine fem siste kamper gått til pause med uavgjort.

Vi har fulgt med Åsane gjennom sesongen, og det skal så absolutt nevnes at laget har vært positive i de to siste kampene. Det har nemlig vært Aalesund og Viking som har vært motstanderne. Før kveldens kamp er dette nummer en og to på tabellen. Åsane har vært fullt på høyde i begge kampene, men tapt med et mål. Det er gledelig å se at laget har hevdet seg.

Sondre Bjørshol har tatt turen til Viking. Åsane har ingen store skadeproblemer før dette oppgjøret.

Begrunnelse U/H: Mjøndalen er i form, men Åsane har og, til tross for lite utteling, vist stigende form den siste tiden. I tre av de siste fem kampene til Åsane har laget gått til pause med uavgjort. Vi tror det er gode sjanser for at også dette inntreffer i dag. Mjøndalen virker veldig gode for tiden, og er klare favoritter om de tre poengene. Det er det liten tvil om, og vi finner U/H til 4,50 veldig spillbart.

