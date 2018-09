Fireoddser spilles på Etihad

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Endelig er landslagspausen er over og det betyr at Premier League, Championship og Eliteserien er i gang denne helgen.

Det er Superlørdag på langoddsprogrammet, for det bugner av spennende spillobjekter. I Premier League er naturligvis det store høydepunktet Tottenham – Liverpool som starter allerede klokken 1330. Også ubeseirede Watford mot Manchester United klokken 1830 er en godbit. I tillegg er det toppoppgjør i Eliteserien mellom Haugesund og Brann og i La Liga er både Barcelona og Real Madrid i aksjon.

Fulham reiser opp til Manchester og til kanskje sesongens vanskeligste oppgave. Manchester City er vertskap på Etihad. Fin start av City, og ikke like bra fra gjestene sin side.



Manchester City er nok en gang den store favoritten til ligagullet. De har fått en alledes strålende start med 3-1-0 etter fire spilte. Eneste poengtap kom i 1-1 kampen borte mot Wolverhampton. Sist slo laget Newcastle 2-1 hjemme på Etihad. Laget som eventuelt havner over Pep Guardiola sine gutter vinner ligaen, ingen tvil om det. City er litt svekket til denne kampen, med både Raheem Sterling og Kevin de Bruyne ute med skader. Klubben har dog en meget sterk stall å ta av, så det skal ikke bli noe voldsomme problemer med at de to nevnte spillerne ute - hvertfall ikke her - mot Fulham.

Fulham er i øyeblikket på en 13. plass. Fire poeng på fire spilte er ikke veldig sterkt. Det blir nok tøft for nyopprykkede Fulham i år, men de er nødt til å begynne å ta poeng mot de lagene som ikke er i toppen. På Etihad er det ingen som forventer londonlaget i å hente poeng. Det vil være en stor bonus. Det skal dog sies etter to tap i innledningen, mot Tottenham og Crystal Palace, så har laget tatt sine fire poeng på de to siste. En enkel 4-2-seier mot svake Burnley hjemme, mens det ble 2-2 sist mot Brighton. Husk at sistnevnte blant annet allerede har tuktet et lag som United. Fulham er ingen kastekjepp, men vil få det tøft i dag. Fulham vil holde nullen så lenge som mulig, og legger seg garantert lavt fra starten av. City vil nok ha alt av ballinnhave her.

Begrunnelse U/H: I disse kampene her er det meget vanskelig å finne noe som frister, men dette er det eneste spillet i kampen vi har kommet frem til. Vi kommer ikke til å anbefale handicap med to eller tre mål. Her vil Fulham legge seg lavt, og med litt klaff da så er det uavgjort til pause. City vinner da andreomgangen, og spillet vårt til 4,10 sitter. Vi håper dette inntreffer, og tar en sjanse her.

